Betrapt: Kim Kardashian helpt winkelketens om ontwerpen te stelen Timon Van Mechelen

19 februari 2019

12u23 2 Style De vintage jurk van Thierry Mugler die Kim Kardashian zondagavond droeg op de jaarlijkse Hollywood Beauty Awards, De vintage jurk van Thierry Mugler die Kim Kardashian zondagavond droeg op de jaarlijkse Hollywood Beauty Awards, is je vast niet ontgaan . Met slechts enkele banden stof over haar borsten én een hoge split tot aan de dij, sprong de realityster dan ook meteen in het oog. Minstens even opvallend was dat de Amerikaanse winkelketen Fashion Nova luttele uren na haar verschijning al een exacte kopie te koop aanbood. Al bleek dat later niet zo toevallig te zijn.

Zoals dat tegenwoordig gaat in de modewereld, kwam ‘Diet Prada’ met het nieuwtje op de proppen. Het Instagramaccount was origineel opgericht om copycats in de mode aan te pakken, maar is ondertussen uitgegroeid tot een soort klokkenluider. Concreet wees ‘Diet Prada’ mensen erop dat de snelheid waarmee Fashion Nova de jurk gekopieerd en geproduceerd heeft eigenlijk niet realistisch is.

“Een tijdje geleden vond er een shoot van een modeketen plaats waarin een exacte kopie van een vintage jurk van Thierry Mugler gebruikt is die Kim Kardashian juist droeg op de Hollywood Beauty Awards. En ja, het blijkt om een echte jurk te gaan en niet om Photoshop,” schreef ‘Diet Prada’ op Instagram. “Net voor de lancering van de jurk op de webshop van het merk, postte model Yodit Yemane op Instagram Stories een verhaal over de verschillende foto-opties van de shoot. Daarin was dus de kopie van de Mugler jurk te zien. De bestanden noemden zelfs ‘Kim dress’.”

Dit doet natuurlijk een heleboel vragen rijzen. Wil dit zeggen dat ze bij Fashion Nova op een paar uur tijd de jurk nagemaakt hebben? In productie hebben laten gaan én een fotoshoot geregeld hebben? Dat klinkt heel onwaarschijnlijk, stelt ‘Diet Prada’. De kans is véél groter dat Kim Kardashion zelf op voorhand heeft laten weten welke jurk ze zou dragen op de awardshow.

Een opvallende ‘Dieter’ – hoe de fans van ‘Diet Prada’ genoemd worden – merkte na die post vervolgens op dat op de foto-opties die het model gepost had, een datum stond. Namelijk 14 februari 2019, exact 4 dagen voor de Beauty Awards plaatsvonden. Kim Kardashian blijkt dus wel degelijk modeketens te helpen in het namaken van designerontwerpen. Benieuwd of designers haar in de toekomst nog willen kleden, nu haar “werkwijze” om op hun kap geld te verdienen, bekend is gemaakt.

Voor wie zich trouwens afvraagt waarom winkelketens niet in de problemen komen wanneer ze een ontwerp stelen: daar schreven we hier al een artikel over.

Over Fashion Nova

Fashion Nova zag elf jaar geleden het levenslicht in Los Angeles, heeft amper 5 fysieke winkels en is vooral gekend om loeistrakke jurken, skinny jeansbroeken en sexy body’s. Weinig speciaals, maar toch heeft het merk meer dan 14 miljoen volgers op Instagram, is het één van de meest gezochte merken op Google en kunnen ze uitstekende verkoopcijfers voorleggen.

Vanwaar in godsnaam dat succes? Dat heeft Fashion Nova te danken aan realitysterren zoals Kylie Jenner, Amber Rose, Blac Chyna en Khloe Kardashian. Grote kans dat wie hen op sociale media volgt, waarschijnlijk wel al van het merk gehoord heeft. De celebs poseren namelijk maar wat graag in de kledingitems van het Amerikaanse label om hun fans te overtuigen dezelfde stuks aan te schaffen. Afgaande op de hashtag #ad (de Engelse afkorting voor advertentie, nvdr) die ze erbij plaatsen, worden ze daar wel voor betaald.

“We werken samen met 3.000 tot 5.000 influencers op dit moment,’ vertelde oprichter en CEO van het bedrijf Richard Saghian daar eerder over. “Het is als een rimpeleffect. Hoe meer mensen ons aanprijzen, hoe meer van hun fans ons aanprijzen. Je kunt Fashion Nova een beetje vergelijken met een YouTubevideo die viraal gaat. Wij zijn een viraal verhaal.”

Naast de slimme marketing via Instagram en de betaalbare prijzen, dankt Fashion Nova zijn succes volgens Saghian aan het feit dat ze elke week maar liefst 600 nieuwe producten lanceren op de webshop en dat ze zich in tegenstelling tot vele grote modemerken ook richten op plussize vrouwen.