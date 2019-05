Beter investeren in een designertas dan in vastgoed? Deze tas wordt geschat op meer dan € 100.000 TVM

27 mei 2019

11u47

Bron: De Tijd/Nieuwsblad 0 Style Een handtas is soms een betere investering dan vastgoed, althans toch als het een Birkin van modehuis Hermès betreft. In Londen gaat bij veilinghuis Christie’s namelijk een donkerblauw exemplaar uit krokodillenleer onder de hamer voor een prijskaart(je) van naar schatting 113.000 euro.

Wie al eens een peperdure modeaankoop heeft proberen verantwoorden bij zijn of haar partner heeft de term ‘investment piece’ vast al in de mond genomen. Fashionista’s verwijzen daarmee naar het onderzoek van Baghunter uit 2016 dat stelt dat sommige luxetassen sneller en meer in prijs toenemen dan vastgoed of diamanten. Of een handtas daadwerkelijk een slimmere investering is, laten we hier even in het midden. Wel maakt de nieuwe handtassen- en accessoireveiling van veilinghuis Christie’s duidelijk dat bepaalde tassen inderdaad gigantisch veel geld waard worden.

Een van de handtassen die op 11 juni geveild wordt, is een exclusieve marineblauwe Birkin 40-tas van krokodillenleer, met details uit 18 karaat witgoud en diamant (zie foto bovenaan). Naar schatting zal de tas een bedrag opleveren tussen 90.000 en 113.000 euro.

Het kan erger

Je reinste onzin? In 2017 werd een Birkin Himalaya-bag gemaakt van leder van de nijlkrokodil, met een slot van achttienkaraats goud en bezet met diamanten verkocht voor een recordbedrag van 338.000 euro bij Christie’s in Hongkong. Het kan dus nog ‘erger’. Vorig jaar werd voor een gelijkaardig exemplaar 183.778 euro betaald in Londen.

Matthew Rubinger, deputy chief marketing officer bij Christie’s, zei eerder het volgende over de verkoop van de peperdure tassen: “Vintage handtassen staan nu op het punt waar horloges twintig jaar geleden stonden. De markt groeit heel snel. Elke dag duiken er nieuwe verzamelaars op. Het is nu bijna onbegrijpelijk dat mensen zich vroeger niet bewust waren van de waarde van hun handtassencollectie.”

Op de site van Christie’s staat verder nog te lezen dat er een ode gebracht wordt aan wijlen Karl Lagerfeld en dat er dus heel wat Chanel tassen verkocht zullen worden. Ook zijn er verschillende tassen van onder meer Prada, Dior, Gucci, Delvaux, Celine, Saint Lauren en Fendi binnen, waarbij de goedkoopste tas geschat wordt op 450 euro.