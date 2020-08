Beter dan je handtas of broekzak: 10 leuke containers om je mondmasker in op te bergen Liesbeth De Corte

24 augustus 2020

16u21 2 Style Wie de straat opgaat, heeft het best een mondmasker op zak. Enfin, figuurlijk dan. Want een mondkapje bewaar je beter niet in je broekzak. Hoe dan wel? We leggen het uit én zochten enkele toffe containers om je maskertje in bij te houden.

Sta je met de wagen aan te schuiven voor een rood licht of in de file? Kijk eens naar de auto’s rondom je. De kans is groot dat je aan iemand z'n achteruitkijkspiegel een mondmasker ziet bengelen. Idem ditto in restaurants of op café. Veel mensen laten onbekommerd hun kapje op tafel slingeren. Nog anderen bewaren het in een handtas, portefeuille of broekzak.

Geen goed idee, zeggen wetenschappers van de Yale School of Public Health. “Vermijd plaatsen waar bacteriën aanwezig zijn zoals de binnenkant van de broekzak, een handtas of portefeuille want zo maak je het mondmasker vies en verspreid je die bacteriën opnieuw op je gezicht”, zeggen de onderzoekers.

Papier, stof of plastic

Je bewaart het masker het best in een aparte container. Het liefst in een papieren enveloppe of stoffen reistas omdat het virus daar minder lang overleeft dan op plastic. Om te vermijden dat de binnenkant van het masker in contact komt met een ander oppervlak, kan je het masker dichtplooien voor je het opbergt. Nog een tip: als je met verschillende maskers naar buiten gaat, dan neem je het best ook twee tasjes mee. Eentje voor je propere maskers en eentje voor de gebruikte. Thuis kan je de gebruikte mondkapjes wegstoppen in een stoffen zak die je samen met de maskers wast. Of gebruik een potje dat in de vaatwas kan.

Vergeet niet je handen te wassen alvorens je het masker opzet, zeggen de wetenschappers nog. Zo vermijd je dat er bacteriën het masker binnendringen. “Raak het propere mondmasker enkel aan nadat je de handen hebt gewassen en raak het bovendien nooit aan de binnenkant aan”, vertelt Lucian Davis, wetenschapper aan Yale School of Public Health. Verder is het belangrijk dat het mondmasker elke 8 uur wordt vervangen, of elke 4 uur bij intensief gebruik.

Leuke containers voor onderweg:

1/ Reistas van Jorie Design, 4 euro, via Etsy te koop.

2/ Polstas van Zara, 15,95 euro, online en in winkels te koop.

3/ Tas van Monki, 8 euro, online en in winkels te koop.

4/ Tas van Anna + Nina, 29,95 euro, online te koop.

5/ Tas van Tommy Jeans, 22 euro, online te koop.

Leuke containers voor thuis:

1/ Vilten opbergmand van H&M Home, 2,99 euro, online te koop.

2/ Set van 2 dozen van Naka, 34,99 euro, via La Redoute te koop.

3/ Linnen tas van Casa, 11,95 euro, online en in winkels te koop.

4/ Gevlochten mand van Maisons De Monde, 32,99 euro, online en in winkels te koop.

5/ Opbergschaal van Zone Denmark, 13,40 euro i.p.v. 19,95 euro, via fonQ te koop.

