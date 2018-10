Beter dan een schoonheidsslaapje: deze beautyproducten verrichten wonderen tijdens de nacht Valérie Wauters

24 oktober 2018

09u02

Bron: The Everygirl 0 Style Klopt, je ziet er altijd beter uit wanneer je voldoende geslapen hebt. Maar wist je dat je Moeder Natuur ook een handje kan helpen? Deze beautyproducten werkten immers het best tijdens de nacht, zodat jij het maximum uit je schoonheidsslaapje kunt halen.

Je huid heeft net als je lichaam regelmatig een rustpauze nodig. Tussen 11 u ’s avonds en 4 u ’s ochtends verdubbelt de celproductie van je huid. Tenminste, als je op dat moment aan het slapen bent. Dat betekent dat producten die zijn ontworpen om de genezing van de huid te versnellen - denk hierbij aan scrubs en peelings - ’s nachts nog beter werken dan overdag.

Bovendien wordt onze huid tijdens de dag aan heel wat extremen blootgesteld. Denk hierbij aan wind, pollutie, airconditioning en verwarming. Het is dan ook geen wonder dat je vel al snel droog en trekkerig begint aan te voelen. Een intens hydraterend masker of een goede hydraterende crème zijn dan ook jouw redders in nood tijdens de nacht.

Ben je een beetje bang van Retinol, om zijn uitdrogende effecten? Dan ben je bij deze Luna Sleeping Night Oil aan het juiste adres. Deze blauwe olie combineert retinol met een vochtinbrengende en kalmerende gezichtsolie voor een stralende huid.

Wie op zoek is naar een handig hulpje in de strijd tegen huidveroudering is bij dit masker aan het juiste adres. Maakt gebruik van het dag-nachtritme van de huid om deze optimaal te herstellen en hydrateren.

Dit masker is immens populair, en terecht. Niet alleen werkt het intens hydraterend, het ruikt nog eens hemels ook.