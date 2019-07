Beroemde vrienden eren Karl Lagerfeld met nieuwe collectie Liesbeth De Corte

12 juli 2019

08u57 0 Style Begin dit jaar moest de modewereld afscheid nemen van Karl Lagerfeld. Als ode aan de beroemde ontwerper slaan Cara Delevingne, Kate Moss en een heleboel andere bekende sterren de handen in elkaar: samen brengen ze een collectie uit ter ere van Kaiser Karl.

De nieuwe collectie zal ‘A Tribute to Karl: The White Shirt Project’ heten. De naam verklapt het al: de volledige lijn zal bestaan uit witte T-shirts. En daar is een goede verklaring voor. Het was immers het favoriete kledingstuk van Karl Lagerfeld. “Als je aan mij vraagt wat ik het liefst had willen uitvinden, dan is dat een wit shirt. Dat is volgens mij de basis van elke outfit. Daarna komt de rest”, zo heeft hij daarover ooit gezegd.

Verschillende beroemde vrienden van de modekeizer zullen daarom een wit T-shirt ontwerpen. Het gaat onder meer om Cara Delevingne, Kate Moss, Amber Valletta, Lewis Hamilton, Tommy Hilfiger, Alessandro Michele, Carine Roitfeld, Diana Kruger, Takashi Murakami en Sébastien Jondeau.

Goede doel

Het resultaat zal te bewonderen zijn tijdens de Paris Fashion Week in september. Dan wordt de collectie tentoongesteld op het hoofdkantoor van Karl Lagerfeld. “Het wordt een unieke en intieme manier om Karl te herdenken”, zei Pier Paolo Righi, de CEO van het modehuis Karl Lagerfeld, aan modemagazine WWD.

Lagerfeld heeft altijd een favoriet nummer gehad, namelijk 7. Ook dat wordt verwerkt in het project. Zo zullen 7 ontwerpen van shirts uiteindelijk geselecteerd én doorverkocht worden. Alle designs worden amper 77 keer gemaakt en voor 1 stuk moet je € 777 neertellen. De opbrengst gaat naar het goede doel Sauver la Vie, een Franse organisatie die medisch onderzoek uitvoert aan de Université de Paris V. Ook Karl Lagerfeld zelf heeft in het verleden al verschillende keren geld geschonken aan dit goede doel.