Bermuda’s zijn opnieuw hip en zien er verrassend chic uit (als je ze slim stylet) Stéphanie Verzelen

07 mei 2020

08u47 0 Style Ze doen denken aan outfits die je oma in de fifties droeg. En toch zijn ze helemaal terug: de knielange, losse bermudashorts. Oubollig? Nee, zoals fashionista’s ze nu dragen op streetstyleblogs zien ze er verrassend chic uit. De grote modemerken springen mee op de kar, jij ook?

Laat je korte jeansshort deze zomer in de kast liggen, want dit jaar is lang, langer, langst de regel. De nieuwe it-shorts starten in je taille en eindigen net boven of onder je knie. Het populairst zijn de exemplaren die strak rond je middel zitten en dan los naar beneden vallen, voor een comfortabele en nonchalante, maar toch elegante look.

(Lees verder onder de foto.)

De lange shorts schitteren op verschillende streetstyleblogs en ook steeds meer grote modemerken hebben ze nu in hun assortiment. We spotten exemplaren in alle mogelijke gedaantes: met leuke prints, in leer, denim of frisse pastelkleuren.

Draag hem chic, draag hem cool

Wat styling betreft, creëer je met een lange short een instant statementoutfit als je hem combineert met een bijpassende, eventueel oversized, blazer. Draag onder de blazer een strak bovenstuk of een item dat wat huid laat zien om niet te verdrinken in het oversized ensemble, en werk af met loafers of sandalen met een niet al te hoge hak. Resultaat: een preppy plunje waarmee je zo de werkvloer op kan.

Cool en casual kan ook: combineer dan met een simpel T-shirt en sneakers. Onthoud als algemene regel: zorg dat je taille zichtbaar blijft, kies een short met een snit die jouw lengte flatteert en combineer met items die stijlvol en niet al te schreeuwerig zijn.

Verliefd op de trend? Deze shorts zijn nu te koop

Van links naar rechts:

1/ Donkerrode bermuda van Zara, 49,95 euro, online te koop.

2/ Kunstleren bermuda van Weekday, 40 euro, online te koop.

3/ Short met striklint van H&M, 19,99 euro, online te koop.

4/ Jeansshort van Gestuz, 109 euro, online te koop.

5/ Bermuda met luipaardprint van Monki, 20 euro, online te koop.

6/ Linnen bermuda van Benetton, 39,95 euro, online te koop.