Benieuwd hoe je favoriete beautyproduct wordt gemaakt? Ga dan naar de botanische tentoonstelling van Chanel Roxanne Wellens

13 februari 2020

15u40

Bron: Vogue 1 Style Hou het weekend van 28 en 29 maart zeker vrij, want dan organiseert Chanel een expositie in Parijs die in teken staat van...planten. Het merk staat bekend om hun ‘openlucht’ laboratoria, waar ze bloemen kweken en bestuderen om die in hun producten te verwerken. Binnenkort kan jij ook met eigen ogen zien hoe jouw favoriete Chanel dagcrème wordt gemaakt.

Op de expositie: ‘La beauté se cultive’ in Parijs toont het modehuis een deel van hun planten, waaronder hun meest zeldzame. Het is de bedoeling dat bezoekers de herkomst van hun producten beter leren begrijpen. Chanel hecht veel waarde aan transparantie rond het productieproces. Op de aankondiging van het event is een camelia te zien, één van Gabrielle Coco Chanel’s lievelingsbloemen, die ook verwerkt is in veel schoonheidsproducten van het merk.

‘La beauté se cultive’ vindt plaats in de Mineralogy Gallery in het National History Museum, en is alleen tijdens het weekend van 28 en 29 maart te bezoeken.