Ben jij ook statisch geladen? Dit kan je eraan doen Sophie Vereycken & Charlotte Dierckx

26 februari 2018

Schrik jij je ook een hoedje als je plots een schok van jewelste krijgt wanneer je de auto uitstapt? Knettert het tussen jou en je lief - letterlijk? Of maakt je huisdier zich snel uit de voeten wanneer dat vriendelijk bedoelde aaitje plots een opdonder blijkt te zijn? De winter is in het land, en dat zullen we geweten hebben.

Statische elektriciteit ontstaat wanneer isolerende materialen in contact komen met elkaar. Wanneer jij de hele dag op je bureaustoel zit te schuifelen, zorgen de stof van je broek en je stoel voor wrijving, waardoor je elektrisch opgeladen wordt. Normaal vloeit die elektrische lading meteen de aarde in, maar soms lukt dat niet. Zodra je dan een geleidend voorwerp aanraakt, zoals bijvoorbeeld de deurknop, iemand anders of je huisdier, ontstaat er een ontlading.

Erger in de winter

Hoe komt het dat we dit in de winter vaker hebben? Heel simpel: droge lucht is één van de grootste oorzaken van statische elektriciteit en in de winter is de luchtvochtigheid nu eenmaal lager dan in de zomer. Bovendien hebben we het allemaal graag behaaglijk warm, wat betekent dat de verwarming meestal op volle toeren draait, en ook dat zorgt ervoor dat de lucht droger wordt.

Bij de één wel, de ander niet

Ook heeft niet iedereen er even veel last van. Dat komt omdat onze huidweerstand bij iedereen verschillend is. Heb jij een droge huid? Dan heb je sneller last van schokjes dan iemand met een vette huid. Dat komt omdat je huid een hogere weerstand heeft, waardoor de elektrische lading niet snel een uitweg vindt. Daarnaast speelt ook je kledij een rol. Synthetische stoffen zijn geen goed idee, terwijl natuurlijke materialen het knetteren tot een minimum beperken. Word je alsnog knettergek van die vervelende schokjes, dan kunnen ook deze trucjes helpen:

- Verstop een ijzeren veiligheidsspeld in de naad of zak van je kledingstuk. Het metaal ontlaadt waardoor je geen schokjes krijgt bij het aanraken van een geleider.

- Bestuif je kledij en haar met water. Watermoleculen trekken immers de positieve en negatieve ladingen die zich ophopen op je lichaam aan, waardoor die vervelende schokjes minder waarschijnlijk zijn.

- Smeer je lichaam en gezicht in met een hydraterende crème voor een hogere weerstand.

- Draag ingelopen schoenen met een leren zool, rubberen zolen maken dat je elektrische lading opbouwt.

- Behandel je kleding met een koolstofvezelborstel, zo veeg je de geladen deeltjes er in een handomdraai af.

- Was je kleren met een beetje azijn of plaats een kleine bal van zilverfolie in de wasmachine. Ook wasverzachter werkt anti-statisch.

- Stel de wasbeurt van je haren zo lang mogelijk uit tijdens de wintermaanden, zo maakt je hoofdhuid meer oliën aan wat voorkomt dat je lokken de hoogte in wapperen. Vermijd ook ontvettende haarproducten zoals droogshampoo.

- Spuit een beetje haarlak in je pet of muts. Ook een klein beetje handcrème of bodylotion zijn een snelle en doeltreffende oplossing om je haar te ontladen van statische elektriciteit.