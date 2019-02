Belmodo.be wordt na 10 jaar stopgezet mv

08 februari 2019

11u58

Bron: De Standaard 0 Style Een artikel over opruimen dat op 4 februari op Belmodo.be werd gepost, zal het laatste bericht ooit op de site zijn. De lifestylewebsite van influencer Tiany Kiriloff stopt ermee.

De reden? Het model achter Belmodo is achterhaald, laat Kiriloff weten aan De Standaard. Belmodo hield zich tien jaar lang bezig met native advertising en maakte reportages over beauty, mode en lifestyle. De website werd in 2008 door Angelique Foré, Tiany Kiriloff en Michaël Schockaert opgericht met als doel zich te ontplooien tot een groot mediabedrijf met als focus lifestyle. In 2014 gingen ze met uitgeverij en productiehuis Borgerhoff & Lamberigts in zee. Maar dat is nu verleden tijd. De website wordt niet voortgezet. Wat er met de andere activiteiten zal gebeuren, is nog niet zeker.

“Alles is nu gericht op sociale media. Als je tips voor mode, beauty of reizen zoekt, dan vind je die op Pinterest of Instagram. Er waren grote investeringen nodig om ons onlineplatform toekomstbestendig te maken. Dat was geen optie”, legt Tiany Kiriloff, creatief directeur en uithangbord van Belmodo uit aan de Standaard.

Daarnaast speelt ook de steeds groeiende concurrentie een rol. Er zijn steeds meer platformen en spelers op de markt waarover advertentiebudgetten verdeeld moeten worden.