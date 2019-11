Bella Hadid vertelt dat ze zich onzeker voelde tijdens de Victoria’s Secret shows TVM

18 november 2019

13u35 0 Style Bella Hadid (23) mag dan al een tijdje in de hoogste regionen van de modewereld vertoeven, tijdens de modeshows van Victoria’s Secret voelde ook zij zich niet op haar gemak. Dat realiseerde ze zich pas toen ze voor het eerst meeliep op de diverse catwalk van Rihanna’s lingeriemerk Savage x Fenty waar ze wel zelfvertrouwen van kreeg.

In gesprek met een journalist tijdens het Vogue Fashion Festival in Parijs afgelopen weekend, was het bekende model vol lof over Rihanna. Ze noemde haar aandacht voor diversiteit “geweldig” en vertelde dat ze zich tijdens haar verschijning op de catwalk voor het merk “de eerste keer sexy voelde tijdens een modeshow”.

“Toen ik meeliep voor Savage x Fenty, deed ik ook nog projecten voor andere lingeriemerken, maar daarvoor poseren en wandelen in ondergoed gaf mij nooit een krachtig gevoel over mezelf”, aldus Hadid. Omdat de 23-jarige Amerikaans-Nederlandse al een tijdlang een van de vaste gezichten is van lingeriemerk Victoria’s Secret werd dat door media meteen geïnterpreteerd als een steek naar het merk.

Depressie

Hadid vertelde nog dat ze van Rihanna mocht wandelen hoe ze wou op de catwalk en dat ze daar veel zelfvertrouwen van kreeg. Ook zei ze het soms niet fijn te vinden om zichzelf te zijn. “Ik voel me schuldig dat ik met het leven dat ik leid, inclusief alle geweldige kansen die ik al heb gekregen, mij soms toch depressief voel. Het houdt totaal geen steek. Toen ik net begon als model, weende ik elke ochtend. Ik denk dat ik gewoon een beetje wou ademenen.”