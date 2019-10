Bella Hadid is meest perfecte vrouw ter wereld (en dat heeft ze aan deze berekening te danken) VW

17 oktober 2019

11u25

Bron: Daily Mail 0 Style Supermodel Bella Hadid is verkozen tot mooiste vrouw ter wereld. Dat heeft ze niet alleen te danken aan haar modellenstatus, maar ook aan haar gezicht, dat volgens wiskundige berekeningen zo goed als perfect in verhouding is.

Het gezicht van Bella Hadid komt het dichtst in de buurt van de perfectie. Tot die conclusie kwam een Britse cosmetische chirurg die het gezicht van bekende modellen en andere sterren analyseerde aan de hand van de gulden snede. Dat is de wiskundige maatstaf voor de perfectie, en wordt berekend aan de hand van het getal 0,618. Met andere woorden: als iets in verhouding staat van 1 tot 1,618 wordt het als mooi beschouwd. Om dit toe te passen op een gezicht, werd er een figuur ontwikkeld die de naam ‘het gouden masker’ kreeg. Door die over een foto van een gezicht te leggen, kan snel berekend worden hoe perfect iemands verhoudingen zijn.

Volgens dr. Julian De Silva, de plastisch chirurg die de lijst opstelde, zijn dit de 10 meest perfecte vrouwengezichten op aarde.

1. Bella Hadid, 94,35%

2. Beyoncé, 92,44%

3. Amber Heard, € 91,85%

4. Ariana Grande, 91,81%

5. Taylor Swift, 91,64%

6. Kate Moss, 91,05%

7. Scarlett Johansson, 90,91%

8. Nathalie Portman, 90,51%

9. Katy Perry, 90,08%

10. Cara Delevingne, 89,99%