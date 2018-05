Bella Hadid gespot met een betaalbare én Belgische zonnebril van Komono op haar neus TVM

03 mei 2018

18u44 0 Style Het topmodel draagt doorgaans dure merken à la Chanel, Off-White en Gucci, maar er hoeft blijkbaar niet altijd een stevig prijskaartje aan te hangen. Bella Hadid werd deze week in Los Angeles namelijk gespot met een bril van het Belgische accessoirelabel Komono op haar neus, die amper € 49,95 kost. Kopen die handel.

De bril in kwestie, het Alina Tortoise model, doet denken aan de favoriete zonnebril van wijlen Kurt Cobain, maar dan in een hedendaags jasje. Komono, Japans voor kleine spulletjes, werd in 2010 opgericht in Antwerpen door Anton Janssens en Raf Maes. Ze begonnen met zonnebrillen, daarna volgden horloges en daarna brillen op sterkte. Het merk heeft ondertussen een eigen winkel in Antwerpen en Brussel, maar bijvoorbeeld ook in Tokio. Over de hele wereld hebben ze talloze verkooppunten. Het gaat kortom hard voor het merk van eigen bodem, en dat Bella Hadid nu met een van hun zonnebillen gespot werd, draagt daar wellicht alleen maar aan bij.

Het is overigens niet de eerste keer dat Bella zich fan uit van Belgische mode. Zo werd ze bijvoorbeeld eerder ook al gespot in designs van Léo, Raf Simons en Nunu Activewear.

Liefhebbers kunnen de Komono-zonnebril o.a. hier kopen of in de winkels van het label.