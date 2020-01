Bella Hadid gespot in broek van Belgische makelij NA

19 januari 2020

Bella Hadid is deze week gespot in Parijs in een opvallende outfit. Het Amerikaanse topmodel koos immers voor een broek zonder knopen van het Belgisch label LĒO Official.

Bella Hadid kiest vaak voor een look uit de jaren 90, dat blijkt nog maar eens toen ze deze week door de straten van Parijs flaneerde. Wat opviel, is dat het topmodel een broek van Belgische makelij droeg. Zo koos ze voor een gele leren broek met slangenprint zonder broeksknopen van LĒO Official, het merk van ontwerpers Leonneke Derksen en Joëlle Laederach. Dat combineerde ze met een vestje van Chanel.

LĒO Official werd opgericht in 2016 en wil naar eigen zeggen een antwoord bieden aan een generatie waarbij verschillende werelden, tijdperken, bewegingen, atmosferen en subculturen bij elkaar komen. Dat resulteert vaak een atypisch modern silhouet.

Het goede nieuws? Je kan de broek ook zelf nog in huis halen, mét korting. Zo betaal je nu € 310 in plaats van € 445.