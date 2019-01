Belgische zanger Tamino is samen met Gisele Bündchen het gezicht van Missoni TVM

28 januari 2019

De Belgische singer-songwriter Tamino, onder andere bekend van de nummers 'Habibi' en 'Cigar', is het nieuwe gezicht van modemerk Missoni. Maar hij is niet alleen: hij deelt die eer met niemand minder dan het Braziliaanse topmodel Gisele Bündchen.

Tamino en Gisele Bündchen zijn samen het gezicht van de nieuwe zomercampagne van het Italiaanse modehuis Missoni. Op de site van het merk wordt hij beschreven als de laatste nieuwe sensatie in de Europese alternatieve rockscène. Voor de 22-jarige Antwerpenaar is het de eerste keer dat hij te zien is in zo’n grote modecampagne. Bündchen heeft natuurlijk al wat meer ervaring en poseerde ook al verschillende keren voor Missoni.

De Britse modefotografe Harley Weir nam de dromerige foto’s, waarop de twee zich net lijken te bevinden op een maanlandschap. Hij draagt dik geweven kostuums, zij poseert in allerhande outfits met glitters en doorzichtige stofjes.