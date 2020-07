Belgische ontwerper verkoopt nu ook jeansbroeken en schoenen op maat Liesbeth De Corte

30 juli 2020

12u03 2 Style Een kostuum op maat, dat kennen we al. Maar wist je dat je ook jeansbroeken en schoenen op maat kunt kopen? De Antwerpse kleermaker Tommaso Bordoni (29) lanceert een nieuw project, waarbij je zelfs sneakers, brogues en kostuumschoenen in 3D kunt samenstellen.

Of je nu maatje S of XXL hebt: het vinden van een perfect zittende jeansbroek is vaak een ware strijd. Je gaat winkel in en winkel uit, om telkens met goede hoop een pashokje binnen te stappen. Alles gaat goed, tot het moment dat je je benen en billen in een broek probeert te persen, alsof je tandpasta opnieuw in een tube probeert te knijpen. Om maar te zeggen: het hele gedoe is allesbehalve een pretje.

Deze shoppinghel zal heel wat vrouwen herkenbaar in de oren klinken, maar het overkomt ook veel mannen. Al zullen zij het misschien minder aan de grote klok hangen. Dat bevestigt Tommaso Bordoni. “Het wordt soms vergeten, maar het merendeel van de mannen vindt het eveneens lastig om een broek te vinden die lekker zit. Mannen die wat kleiner zijn, moeten bijvoorbeeld kiezen tussen een jeansbroek die van lengte goed is maar te strak zit, of een exemplaar dat comfortabel past maar bijna een meter te lang is. Andere mannen hebben dan weer bredere kuiten en vinden met moeite een jeans die mooi én comfortabel is.”

Hele reutemeteut van A tot Z

“Omdat er meer vraag was naar jeansbroeken die aangenaam zitten, hebben we besloten om niet alleen kostuums en hemden, maar ook jeans op maat te maken”, zo gaat Bordoni verder. “Daarnaast zijn we ineens gestart met schoenen op maat. Vooral uit praktische overwegingen: zakenmannen of trouwers die bij ons een pak kopen, kunnen in één klap ook hun droomschoen samenstellen. Of dat nu een sneaker, brogue, bottine of kostuumschoen is.”

Hoe het werkt? Je kan via de website contactgegevens vinden om een afspraak te maken om naar de showroom in Zandhoven te gaan, of Bordoni komt langs bij je thuis. Dan worden je voeten of benen opgemeten, en begin je van nul om je broek of schoen vorm te geven. “Welk soort denim wil je gebruiken? Wat voor model moet je broek hebben? Hoe ziet de schoen eruit? Wat voor leder geniet je voorkeur? Welke kleur moet de veter hebben? Wil je schoenen met een hak? En moeten er initialen in staan? Kortom, de hele reutemeteut van A tot Z.”

Nog leuker is dat je de schoenen ook met een 3D configurator kunt samenstellen. “Zo kunnen klanten stap voor stap zien hoe hun schoen zich ontwikkelt, en hebben ze zelfs al een beeld voor ze de sneaker of brogue kunnen passen." Het gaat ook om een kleine primeur, want tot voor kort werden zulke 3D toepassingen enkel gebruikt bij sportschoenen voor atleten of orthopedische schoenen en zolen.

Wie is Tommaso Bordoni?

Bordoni runt zijn eigen merk van luxemaatpakken. Hij is vooral bekend omdat hij twee jaar geleden z’n stoute schoenen aantrok en een mailtje stuurde naar de A-list van Washington, Wall Street en Hollywood met de vraag of hij hen een pak mocht opsturen. Jordan Belfort, de levende legende waarop de film ‘The Wolf of Wall Street’ is gebaseerd, reageerde. Dat resulteerde in een speciale ‘The Wolf of Wall Street’-kledinglijn.

Een jeans op maat kost 299 euro, de prijs voor schoenen op maat start vanaf 300 euro.

