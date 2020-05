Belgische ontwerper Tom Van Dorpe wordt creatief directeur bij The Kooples Margo Verhasselt

26 mei 2020

15u48 0 Style Het Franse merk The Kooples heeft de Vlaamse Tom Van Dorpe (36) aangeduid als creatief directeur. Vijftien jaar geleden vertrok hij naar New York en werkte hij onder andere als stylist voor Rihanna.

Van Dorpe heeft een opmerkelijk parcours afgelegd: modale leerling, die nooit goed op zijn stoel kon blijven zitten. Evenmin een uitblinker op Sint-Lukas in Brussel, waar hij de knepen van de mode leerde. Maar wel iemand die zijn oren en ogen altijd open hield, vertelde hij eerder. “Mijn ouders hamerden er hard op dat ik een doel moest vinden in het leven. Omdat alles dan zoveel gemakkelijker wordt. Je wordt minder snel afgeleid, je hebt een focus. Ik heb daar veel geluk in gehad. Ik had een paar vriendinnen die model waren en me weleens meenamen naar een shooting. ‘Gij zou dat goed doen, Tom, kleding uitkiezen enzo.’ En ik voelde: ja, dat wordt het. Mijn doél.”

Vanuit Vlaanderen vertrok hij zo'n 15 jaar geleden naar New York, op uitnodiging van modemagazines die iets in zijn werk zagen: de manier waarop Van Dorpe modellen stylet, is bijna architecturaal, met veel nadruk op mooie, kwalitatieve stukken. Intussen heeft hij voor alle grote titels gewerkt, zoals V Magazine en Harper’s Bazaar. Ook superster Rihanna viel voor zijn kwaliteiten, hij bokste onder andere haar show voor Puma in elkaar. En nu gaat hij dus ook aan de slag voor The Kooples.

Van Dorpe kan dan ook momenteel teruggevonden worden in Parijs, waar hij aan een 'nieuwe creatieve visie’ voor het merk werkt. Zijn collecties worden in september voor het eerst aan de wereld getoond. De aanstelling van Van Dorpe is een van de eerste stappen van het bedrijf na de overname door de MF Brands Group in 2019.