Belgische ontwerper schopt het tot de finale van Amerikaanse modeshow: “De andere finalisten hadden al 15 jaar ervaring, ik werkte nog in de Quick” Liesbeth De Corte

25 april 2020

12u55 1 Style Nood aan wat afleiding? Dan is ‘Making The Cut’ - een Amerikaanse modewedstrijd met Heidi Klum en Naomi Campbell in de jury - een dikke aanrader. De laatste aflevering kan je sinds deze nacht bekijken, perfect om alles te bingen én te zien hoe onze landgenoot Sander Bos (25) het schopt tot de finale. We hadden alvast een tête-à-tête met deze crème van een kerel.

Nog niet van Sander Bos gehoord? Kans is groot dat daar snel verandering in komt. In 2017 studeerde hij af aan de Modeacademie in Antwerpen, en enkele maanden later richtte hij z’n eigen merk op. Toepasselijk genaamd: Sander Bos. Kortom, een jonge kerel met grote dromen. En die dromen hebben nu eenmaal een financieel ruggensteuntje nodig, want tja, geld komt niet uit de lucht vallen. Daarom besloot hij om te gaan werken in de Quick.

“Veel collega’s of oude mede-studenten begrepen die keuze niet goed. In een hamburgerketen, begot. Maar ik wou per se een eigen kledinglijn oprichten”, vertelt Sander ons. “Ik ben jong, dan kan ik het toch beter nu proberen? Dankzij een bijbaan kon ik rondkomen en had ik voldoende creatieve vrijheid om mijn collecties op m’n gemak af te werken.”

Op een dag (het klinkt bijna als een sprookje) kreeg Sander een mail met de vraag of hij wou deelnemen aan een gloednieuwe modewedstrijd. Mét Heidi Klum! Én mét een prijzenpot van 1 miljoen dollar. “Mijn eerste gedachte: dit kan niet. De mail zat in mijn spamfolder en zag er frauduleus uit. Knalroze, met een vreselijke oude foto van Heidi. Niet op antwoorden, dacht ik. Maar de mails bleven komen en ineens kreeg ik een normaal berichtje, zonder flashy achtergrond. ‘Hallo kerel, ga je nog antwoorden of hoe zit het?’ (lacht) Oeps. Na enkele interviews via Skype ben ik dan uiteindelijk naar Los Angeles gevlogen.”

Hallo, Heidi Klum

Daar moest hij het opnemen tegen elf andere opkomende designers in een nieuw programma ‘Making The Cut’, voor de streamingdienst Amazon Prime. Eén van de grote gezichten achter dat programma: Heidi Klum. Na haar jarenlange ervaring als host van ‘Project Runway’, een talentenjacht voor modeontwerpers, wou ze andere horizonten opzoeken. En die vond ze dus bij Amazon. Samen met modegoeroe Tim Gunn nam ze Sander en co. onder de vleugels. Die moesten de ene opdracht na de andere uitvoeren. Het resultaat werd telkens beoordeeld door een jury. Ook niet min, met namen als topmodel Naomi Campbell, influencer Chiara Ferragni en actrice Nicole Richie. “Intimiderend? Bwa ... Die eerste ontmoetingen waren eng. Dat komt omdat je afgaat op een beeld dat media gecreëerd hebben. Maar dan zie je hen plots supermenselijke dingen doen - lachen, of naar het wc gaan bijvoorbeeld - en merk je hoe lief ze zijn. Vanaf de tweede aflevering waren alle spanningen weg en kon je perfect met hen zeveren.”

“De hele ervaring heeft onvergetelijke vriendschappen opgeleverd. Rinat (ook een deelneemster, nvdr.) hoor ik nog elke dag. Als het hier 15 uur is, wordt ze wakker in New York en bellen we twee uurtjes. Om te roddelen over de show, natuurlijk. (lacht) Het was een uniek avontuur, en met mijn vrienden kan ik daar maar tot op een bepaald niveau over praten. Daarnaast is het gewoon grappig om jezelf op televisie te zien. Ik moet mezelf constant eraan herinneren: ja, dat ben jij.”

Van kunstig naar commercieel

Sander was niet alleen de jongste deelnemer van ‘Making The Cut’, maar ook de meest vernieuwende. “In vergelijking met de andere designers waren mijn looks het meest avant-garde. Dat was voor mij de grootste uitdaging, die evolutie maken van kunstig naar commercieel. Dat is exact de reden waarom ik heb toegezegd: als ik draagbare kledij wou leren ontwerpen, kon ik dat beter doen op de televisie, met flink wat druk op de ketel. Met succes. Het was nodig om me te pushen. Of laat me dat anders verwoorden: om me echt pissig te maken. Op een bepaald moment heb ik geroepen: ‘Jullie willen dat ik een T-shirt maak? Oké, dan mààk ik wel een T-shirt!’ (lacht) Het was de eerste en de laatste keer. In de toekomst blijven T-shirts out of the question. Maar toch is het een goeie boost geweest voor mijn zaak. De voorbije maanden heb ik gewerkt aan een commerciële lijn, Miss Bos. Die is geïnspireerd op mijn looks uit de show - met dezelfde kleuren en vormen. Het is de bedoeling dat Miss Bos blijft bestaan. In tegenstelling tot mijn couturelijn Sander Bos vind je hier kledingstukken die je op straat kunt dragen, en niet alleen in één van mijn fantasiewerelden.”

De andere finalisten hadden al 15 jaar een zaak, mij hadden ze uit de Quick in Antwerpen geplukt

Die mooie balans tussen dat kunstige en commerciële heeft Sander ook ver gebracht in ‘Making The Cut’. Heel ver, tot in de finale. Maar net op de valreep viel hij af. “Heel pijnlijk als ze dat zeggen: ‘You didn’t make the cut’. Dat is voor iedereen in de show het meest gevreesde moment. Maar vijf minuten later voelde ik me perfect oké. De twee andere finalisten hadden al 15 jaar een zaak, en mij hadden ze uit de obscuriteit geplukt, uit de Quick in Antwerpen. (lacht) Bovendien heb ik mijn doel bereikt: ik ben iemand geworden die commercieel kan ontwerpen. Meer had ik niet durven hopen om eruit te halen.”

In pyjama naar de supermarkt

Sinds oktober vorig jaar is Sander weer in België. Hij zit dus - net als iedereen - in lockdown light. “Normaal had ik een expo in Borgloon gepland. Door de hele coronasituatie is de tentoonstelling uitgesteld tot volgend jaar. Voor de rest heb ik mijn handen vol met stoffen bestellen en werken in het atelier. Door de exposure van de show en mijn nieuwe draagbare lijn stromen de bestellingen binnen. Voorlopig moet ik niet terug naar de Quick, dus je hoort me niet klagen. (lacht)

Die exposure van ‘Making The Cut’ laat zich niet alleen voelen in Sanders webshop, maar ook op straat. “In de supermarkt ben ik al enkele keren herkend. Dan weet ik niet wat zeggen en komt de bescheiden Hasseltenaar in mij naar boven, met veel gegniffel. In deze periode verwacht je trouwens toch niet dat mensen je aanspreken? Dan sta ik daar in mijn pyjama, nog wat eieren te kopen ... Gelukkig hebben ze nog niet gevraagd om een foto te nemen.” (lacht)

Hij kijkt er in ieder geval naar uit dat de coronaperiode voorbij is. En is benieuwd wat voor impact het zal hebben op de modewereld. “Steeds meer mensen durven in jogging of legging naar buiten te gaan. Niemand heeft er tegenwoordig behoefte aan om zich op te kleden. Er zal dus wel eventjes meer vraag zijn naar comfy kledij”, zo gokt de ontwerper. “Daarnaast zijn veel fashion weeks afgeschaft en wordt er gekeken naar digitale alternatieven. Dat geeft mensen een breder perspectief en toont dat we het anders kunnen aanpakken. Ik hoop vooral dat we iets leren over vervuiling en hoe we beter kunnen zorgen voor onze aardbol. Dat consumenten beseffen dat ze op een bewustere manier kledij moeten kopen, in plaats van shoppen-shoppen-shoppen en vervolgens spullen weggooien. En dat we niet langer een bestelling de hele wereld laten overschepen, maar vaker lokale ondernemers steunen. Het is nodig. Mother nature is not gonna take much more shit.”

Making The Cut wordt uitgezonden op Amazon Prime. Meer info over Sander vind je op z’n website Sander Bos.

