Belgische ontwerper Olivier Theyskens wordt creatief directeur bij Azzaro

07 februari 2020

Olivier Theyskens, de Belgische ontwerper met gelijknamig merk, heeft een nieuwe job. Hij wordt creatief directeur bij het luxemerk Azzaro.

Olivier Theyskens neemt het stokje over van Maxime Simoëns, die vorig jaar al liet weten dat hij ermee stopte. Theykens’ ontwerpen zullen voorgesteld worden tijdens de coutureweek in Parijs, van 5 tot 9 juli.

De Brusselse ontwerper Olivier Theyskens kan al jaren op lof in binnen- en buitenland rekenen. Tot 2012 vergaarde hij beroemdheid met zijn eigen label, daarna ontwierp hij voor gevestigde waarden als Nina Ricci, Rochas en Theory. In 2014 verliet hij dat laatste merk, om zich te focussen op andere designprojecten. In 2016 herlanceerde de man zijn eigen modelabel.