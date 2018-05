Belgische make-upartist Peter Philips onthult backstage collectie evd

29 mei 2018

16u30 0 Style Wil je echt weten welke producten backstage gebruikt om de modellen op de catwalk hun 'glow' te geven? Bij Dior kan dat nu, want creatief directeur Peter Philips ontwierp de Backstage Line, een assortiment producten in heel veel tinten die make-up artists zelf gebruiken.

40 shades of beige

Blikvanger in de collectie zijn vooral de foundations voor gezicht en lichaam in 40 verschillende kleuren zodat je echt daadwerkelijk elke teint kan perfectioneren. Daarnaast zijn er heel mooie highlighters en 2 paletten voor ogen, 2 voor de wenkbrauwen en 1 voor de lippen met neutrale tinten die je kan mengen voor een heel persoonlijk effect. Bedoeling van deze make-up is geen trendy, flashy effect, maar een make-up die elke vrouw mooier kan maken op een professionele manier.

