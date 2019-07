Belgische Katerina scoort met luxeuze badmode in Monaco VW

21 juli 2019

13u41 0 Style Heel wat moois te zien in de VIP-ruimte van Versuz op Tomorrowland. Daar presenteerde de Belgische Katerina V. voor het derde jaar op rij de nieuwste collectie van haar badmodemerk ‘Ocean Couture’.

Misschien doet het merk ‘Ocean Couture’ u -nog- niet meteen een belletje rinkelen. Toch kreeg Katerina’s badmodemerk de eer om als Belgisch merk te mogen leveren aan de Yacht Club van Monaco, één van de meest mondaine plekken van Europa. “Daar zijn we heel fier op”, vertelt Katerina. “Uiteraard ging er heel wat onderhandelen aan vooraf, dus ik ben enorm blij dat het ons gelukt is. Daarnaast leveren we ook aan een heel exclusieve wellness kliniek waar de groten der aarde in alle discretie komen vertoeven. Wij mogen daar samen met 2 andere merken (Eres en Odabash) de Belgische eer hoog houden.”

Katerina richtte 5 jaar geleden samen met haar man Ocean Couture op. “Het idee kwam er toen ik op vakantie was in Miami. De badmode was er zo over the top dat het me inspireerde om iets anders te maken. Persoonlijk vond ik immers niet echt mijn gading in het aanbod dat er op dat moment beschikbaar was. Ik wou graag een modieuze jetset-look badmode brengen, die bovenal een goede fitting had. Ik wou iets ontwerpen waar àlle vrouwen zich goed in konden voelen, ongeacht hun leeftijd of lichaamsbouw. Het is alvast een hele uitdaging om al deze vereisten te laten samenvallen.”

Dat Katerina een inclusieve lijn wil brengen, bewijst ze meteen met haar nieuwste collectie. “Voor de nieuwe collectie hebben we een aantal modellen ontworpen voor dames die borstkanker gehad hebben en een prothese moeten dragen.”

