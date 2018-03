Belgische handtassenmerken die ook nog eens betaalbaar zijn Timon Van Mechelen

15 maart 2018

15u02 0 Style Je sleept er heel je hebben en houden in mee, het maakt je outfit af, maar heb je al een handtas van eigen bodem in je collectie zitten? Die zijn minstens even goed of zelfs beter van kwaliteit, het design is uniek, je steunt er de lokale economie mee én dat hoeft niet eens zoveel te kosten.

1. Mieke Dierckx

Mieke Dierckx (33) kwam pas na haar master in juweelontwerp en edelsmeedkunst in contact met lederbewerking. Door te experimenteren met leder en lasertechnieken ontdekte ze al snel dat haar echte passie lag in het ontwerpen, creëren en produceren van de ideale handtas. Ze ontwerpt de tassen in haar atelier in Westerlo en laat ze met de hand maken in Portugal. Prijzen variëren tussen de 150 en 500 euro en je shopt haar ontwerpen online, via verschillende verkooppunten over heel het land of via de shopstop in haar atelier.

Meer info: miekedierckx.be.

2. Annelies Timmermans

Annelies Timmermans is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in het Belgische modelandschap. Haar tassen zijn erg herkenbaar, omdat ze enerzijds zo eenvoudig maar anderzijds toch ook complex genoeg zijn om niet saai te worden. Alle handtassen worden door haarzelf ontworpen en geproduceerd in een klein ambachtelijk atelier in Italië. Annelies werkt uitsluitend met Italiaans leder om zo de duurzaamheid en kwaliteit te kunnen garanderen. Haar ontwerpen zijn te koop in haar eigen winkel in Antwerpen, online en bij Belva in Leuven. Prijzen variëren tussen 90 en 475 euro.

Meer info: anneliestimmermans.com.

3. NONA

NONA is het geesteskind van Anona, een 28-jarige jongedame die in Antwerpen woont. Ze ontwerpt de tassen niet alleen, ze maakt ze ook daadwerkelijk zelf. Aan één tas is ze naar eigen zeggen zo’n 4 à 5 uur bezig in haar atelier in de Scheldestad. Het leder dat ze gebruikt komt van leveranciers die net als zij duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Haar creaties zijn dan ook zo ontworpen en gemaakt om lang mee te gaan. Je kunt haar handtassen bestellen via mail. Prijs op aanvraag.

Meer info: instagram.com/nona.handbags.

4. DCEMBER

Florien Pénard ontwierp jarenlang de vrouwenlijn van Dirk Bikkembergs, nu ontwerpt ze vooral handtassen voor haar eigen label DCEMBER. Haar tassen worden zo ambachtelijk en duurzaam mogelijk gemaakt als een tegenreactie op de excessen van de modeindustrie. Het Italiaanse leer wordt plantaardig gelooid en geen enkel dier wordt gedood voor zijn leer. Florien gebruikt enkel huiden die bijproducten zijn van de voedselindustrie. Prijzen variëren van 120 tot 570 euro.

Meer info: dcemberbags.com.

Lilu

De Brusselse Emmanuelle Adam maakt al sinds 2004 tassen onder de naam Lilu, en denkt nog lang niet aan stoppen. Ze maakt samen met haar medewerkers alle tassen met de hand in haar eigen atelier, wat haar de mogelijkheid geeft om de tassen naar hartenlust te personaliseren. Zo kun je op de website vaste modellen uitkiezen en kopen, maar je kunt ook met een eigen idee afkomen, of bijvoorbeeld vragen naar een bestaand model in een andere kleur of met andere afwerkingen. Prijs op aanvraag.

Meer info: lilu.be.