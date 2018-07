Belgische bruidsboetiek introduceert collectie voor vrouwen met een maatje meer Liesbeth De Corte

19 juli 2018

13u46 0 Style Als vollere vrouw is het niet altijd simpel om stijlvolle kleren te vinden die je flatteren, laat staan een trouwjurk. Gelukkig zijn er steeds meer merken die hun aanbod uitbreiden met trendy plussize collecties, zoals Love Sweet Etc. uit Brussel.

Anno 2018 wil niemand nog naar het altaar stappen in een prinsessenjurk of een kleed die veel wegheeft van een schuimtaart. Bruidjes willen boho, diepe rugdecolletés of schattige two pieces. Zo'n trouwkleren flatteren dames met maatje nul, maar bij bruidjes in spe met een maatje 10 is dat vaak een ander verhaal. Dat zegt althans Malicia Goldflam, oprichtster van Love Sweet Etc.

"We vonden het spijtig om jonge vrouwen met een grotere maat dan 42 in de boetiek te ontvangen om hun dromen niet te kunnen realiseren. We wilden hen bohemian en rock-'n-roll jurken aanbieden in dezelfde stijl als de rest dat we verkopen. Daarom zochten we naar merken die nauw aansluiten bij de stijl van Love Sweet Etc. en die de vormen net sublimeren, zodat vrouwen hun complexen vergeten."

Voor de nieuwe collectie bij de bruidsboetiek heeft Malicia aangeklopt bij Bebas Closet. Vijf modellen van het Spaanse merk zullen worden aangeboden van maat 46 tot 48. Voor de retroliefhebbers werken ze samen met de Britse ontwerper Charlie Brear, waardoor de nieuwe lijn in totaal uit 7 bruidsjurken bestaat. De afwerking, of die nu van kant gemaakt is, met knoopjes of ruches, zorgt telkens voor een alternatieve, speelse toets.

Waar? Love Sweet Etc, Naamsestraat 72-74, 1000 Brussel.