Belgisch topmodel Hanne Gaby Odiele toont samenwerking tussen Zalando & Viktor&Rolf Timon Van Mechelen

14u06 1 Zalando Style Hanne Gaby Odiele, die afgelopen zomer nog de pers haalde toen ze ervoor uitkwam interseksueel te zijn, is het gezicht van de samenwerking tussen Zalando en Nederlands modemerk Viktor&Rolf. De 17-delige RE:CYCLE collectie is handgemaakt en gemaakt van gerecycleerde materialen.

Voor deze samenwerking heeft modeduo Viktor&Rolf overgebleven items uit het Zalando-assortiment bewerkt tot iets nieuws en artistieks. Geen enkel stuk uit deze collectie is hetzelfde. De dameslijn omvat verschillende items, van T-shirts tot jurken en rokken, steeds in de kenmerkende, ietwat futuristische stijl van Viktor&Rolf. De prijzen van de collectie variëren tussen € 50 en € 250, voor het eerst kun je dus een item van de Nederlandse ontwerpers in huis halen voor een prikje.

Deze designersamenwerking is voor Zalando de eerste collectie met een focus op duurzaamheid. "Door samen te werken met Viktor&Rolf bieden we onze consumenten een bewuste stijl aan. Het is ongelooflijk om te zien hoe Viktor&Rolf overgebleven kleding transformeren tot iets nieuws en moois en daarmee de levenscyclus van mode verlengen. Hun creaties gaan verder dan haute couture, wat past bij ons doel om mode toegankelijk te maken voor iedereen", aldus Jolanda Smit, directeur Group Brand Relations Marketing.

Extra leuk voor ons is natuurlijk dat de Belgische Hanne Gaby Odiele het gezicht is van de campagne. Viktor&RolfxZalando RE:CYCLE is vanaf 1 februari 2018 exclusief te koop bij Zalando.

