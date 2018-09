Belgisch ontwerper Christian Wijnants verbluft NINA op Paris Fashion Week David Devriendt

30 september 2018

16u43 0 Style Van ruiten tot bloemen, Christian Wijnants houdt van zijn prints, maar belangrijker nog, hij is er steengoed in. Voor zijn nieuwe lentecollectie versmelt en combineert hij ze tot moderne, chique silhouetten waarbij de romantiek nooit ver weg is. NINA was erbij.

Als een fris briesje, zo kan je de lentecollectie voor 2019 van Christian Wijnants het best omschrijven. Welgeteld één zwarte outfit maakt zijn opwachting, voor de rest trekt hij volop de kaart van kleur. Van hemelsblauw en grasgroen tot oranje, de Belgische ontwerper ziet het fleurig. Het is algemeen bekend dat kleuren een psychologische werking hebben. Maakt dat van Wijnants dan de Sigmund Freud van de modewereld? Er valt iets voor te zeggen. Met schijnbaar gemak hanteert hij een palet waarvan je ogenblikkelijk happy en vrolijk wordt. Hij is een meester in colorblocking maar dan van het soort dat je ogen geen geweld aandoet. Net als het karakter van de ontwerper zelf, hangt er over zijn creaties, bij voorkeur vloeiend van vorm, altijd een zweem van zachtheid. Een flirt met het poëtische ook.

Superchique tuinparty

Maar Christian is op zijn best als hij met prints kan spelen. Dat etaleert hij nog maar eens, in de overdekte zuilengalerij van Palais Briongnard, het voormalige beursgebouw van Parijs. Al zijn geld zet hij dit seizoen in op ruiten en bloemen, twee motieven die je nu overal ziet maar nog niet lang over hun houdbaarheidsdatum zijn. Bovendien nemen ze in de vakkundige handen van Christian supercoole allures aan. Zo combineert hij ze onderling met elkaar, zoals bij een losvallend geruit broekpak op bloemenslippers (sinds kort heeft de designer ook een schoenencollectie), maar evengoed stapelt hij ruiten op ruiten. Het betere hokjesdenken. Het weelderigst zijn de bloemendessins, waarvan hij er graag verschillende samenbrengt in één stuk. Die frisse 'pot-pourri' is vooral een match made in heaven bij de mouwloze jurken; echte statementstukken die niet zouden misstaan op een chique garden party en zeker in combinatie met de lange, lederen handschoenen iets royaals uitstralen. Kate Middleton of Meghan Markle in Christian Wijnants? Wij zien het alvast voor ons. In 39 looks zet de designer een supergesofisticeerd zomerbeeld neer dat veel vrouwen zal bekoren, zowel in het dagelijkse leven als voor die ene speciale gelegenheid.