Belgisch modelabel Thelma & Louise onthult sneak preview van hun samenwerking met Bieke Ilegems Nele Annemans

16 november 2019

Het Antwerpse modelabel Thelma & Louise laat een nieuwe wind waaien door haar SS20-collectie. Het Belgische label dat twee jaar geleden werd overgenomen door de jonge en ambitieuze dames Marie Friling (27) en Liza Tanghe (35) slaat namelijk met niemand minder dan tv-persoonlijkheid, actrice en power woman Bieke Ilegems de modehanden in elkaar.

Bieke ontwierp samen met Thelma & Louise enkele kleurrijke en op-en-top vrouwelijke silhouetten als onderdeel van de SS20-collectie: “Ik wilde kleding ontwerpen waar alle vrouwen zich mooi en goed in zouden voelen. Kleren die je kan dragen zoals je het zelf wilt: altijd zacht, sierlijk en stijlvol , maar je kan ze net zo goed wat stoerder dragen. En: je kan er zo mee van het werk naar een feestje”, aldus Bieke.

‘Thelma & Louise by Bieke Ilegems’ is all about kleurrijke bloemen- en paisleyprints met hier en daar een bijzonder detail: denk aan lurex, gouden accenten op knopen en een bijzondere binnenafwerking die zelf door Bieke gekozen werden. Bieke is van A tot Z bij het ganse designproces betrokken geweest. Zo tekende ze zelf de silhouetten uit, reisde ze mee naar diverse beurzen, koos ze samen met de hoofdontwerpers alle stoffen en prints uit om zo uiteindelijk tien sterke power looks te creëren: “Dit is echt een jeugddroom die uitkomt. Als kind had ik drie dromen. Voor televisie werken, een boek schrijven en een kledingcollectie ontwerpen. Ik ben zo dankbaar dat ik ook die drie nu in vervulling kan zien gaan.”

Bieke, al jaren een fervente yogi, vertaalde haar liefde voor self care en van jezelf houden, óók van al je imperfecties, in een collectie waarbij je elke dag de beste versie van jezelf kan zijn: “Ik wilde elk kledingstuk net dat iets meer meegeven door er een lintje in te verwerken met inspirerende quotes -embrace yourself-, -be perfectly imperfect-, -choose love, always-. Kledij mét een boodschap dus.”

Warme rode en roze tinten vormen een roodroze draad door heel de collectie: “Ik denk dat het duidelijk is dat ik hou van vurig rood”, lacht Bieke. Deze zomer mogen we ons verwachten aan silhouetten die je vrouwelijkheid accentueren en waarin je je goed voelt: “Subtiel-glanzende stoffen, een beetje transparant soms, ruffles, off shoulder tops, wapperende broekspijpen, blinkende knoopjes, delicate én uitbundige bloemenprints. Want vrouwen blijven altijd meisjes, toch?”

De ‘Thelma & Louise by Bieke Ilegems’-collectie is vanaf februari 2020 in de winkels én online verkrijgbaar (www.thelmalouise.be).