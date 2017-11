Belgisch modehuis Scapa is officieel hofleverancier van koningshuis Timon Van Mechelen

15u06 0 BELGA Style Modemerk Scapa viert in 2018 haar vijftigste verjaardag, maar heeft nu al een bijzonder cadeau gekregen: onze koning heeft de titel van Gebrevetteerd Hofleverancier van Belgë aan de bezielster van het Belgische modehuis verleend. “Ik ben verheugd”.

Scapa is altijd al zeer discreet geweest over haar bekende klanten. Zo hebben weinigen ooit geweten dat Grace Kelly regelmatig in de Scapa-boetiek in Parijs winkelde en dat prinses Caroline van Monaco een ensemble droeg van het merk toen ze in het burgerlijk huwelijk trad met Philippe Junot. Ook aan het Belgisch koningshuis levert Scapa al een decennia in stilte. De erkenning van hofleverancier brengt daar nu verandering in.

“Ik ben verheugd om deze titel in ontvangst te nemen,” vertelt Arlette. “In de eerste plaats zie ik het als een oorkonde dat ons vakmanschap en continue streven naar hoogwaardige kwaliteit bevestigt. Daarnaast ben ik de koninklijke familie dankbaar voor hun jarenlange trouw en interesse in onze ontwerpen.”

Wat betekent hofleverancier zijn?

De titel van hofleverancier is voornamelijk een eretitel die staat voor een bedrijf of persoon die producten of diensten levert aan het koningshuis. Het is een teken dat de koning je talent of vakkundigheid erkent, wat leuk is en daarnaast ook goede reclame oplevert. Het is bijvoorbeeld niet zo dat je geld krijgt voor de titel.