Belgisch label wolvis maakt sjaals met ... Google Maps Liesbeth De Corte

03 september 2020

08u52 0 Style Belgisch breigoedlabel wolvis pakt uit met ‘Lieux de Mémoire’, een kleurrijke wintercollectie gebaseerd op herinneringen. Om die lijn tot stand te brengen gebruikte o ntwerpster Griet Depoorter een onverwacht maar grappig hulpmiddel: Google Maps.

Voor haar nieuwste collectie blikt ontwerpster Griet Depoorter terug op de fijne momenten uit haar verleden. Ze herinnerde zich onder meer haar eerste zomerkampje en hoe ze ging wildkamperen met een lief. Die plekken uit haar herinneringen bezocht Griet opnieuw via Google Maps. Op basis van de satellietbeelden stelde ze een kleurenpalet samen, et voilà: een nieuwe collectie sjaals.

Toevallige passant als model

Voor de fotoshoot ging ze samen met haar zus en Magnum-fotografe Bieke Depoorter op een nostalgische roadtrip langs de plekken van vroeger. Leuk weetje: ze drapeerden de sjaals in het landschap of nodigden een toevallige passant uit als model.

Nieuwigheden uit de collectie? Monochrome haarbanden om te matchen met de sjaals. Dit jaar creëerde Griet ook ‘wolvisjes’, kinderversies van de sjaals. Mama of papa kunnen dus voortaan in stijl twinnen met dochter- of zoonlief. Tip: in september krijg je bij aankoop van een kinder- en volwassensjaal een korting van 15 procent. De Lieux de Mémoire collectie kan je exclusief pre-orderen via de website van wolvis. Prijzen vanaf 39,90 euro.