Belgisch label in de running voor prestigieuze internationale modeprijs

19 februari 2020

Elk jaar reikt het Franse luxeconcern LVMH een bijzondere prijs uit aan opkomend talent in de modewereld. En deze keer staat er ook een Belgische naam tussen de finalisten: Ester Manas.

Ester Manas werd in 2017 opgericht door de Belg Balthazar Delepierre en de Française Ester Manas. Vooral die laatste heeft al een indrukwekkend curriculum vitae op haar naam staan: ze studeerde af bij de Brusselse kunsthogeschool La Cambre en liep stage bij Balenciaga, Paco Rabanne en Acne Studios.

Voor hun eigen label maakt het duo kledij die in één maat beschikbaar is. Desondanks zou het alle vrouwen - of ze nu maatje 34 of 50 hebben - flatteren. “Ik heb zelf een maatje 44", vertelde Manas eerder al aan de Franse krant Le Figaro. “Ik voelde me altijd gefrustreerd, omdat ik me niet goed kon kleden. Ik had nooit het gevoel dat de merken die ik mooi vond rekening hielden met mij. Daarom maak ik met mijn collecties kledingstukken die zich aanpassen aan elk lichaam.”

Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) is het grootste modeconglomeraat ter wereld en eigenaar van grote modehuizen zoals Dior, Marc Jacobs en Louis Vuitton. Elk jaar selecteren ze 20 opkomende talenten die kans maken op de LVMH Prize. Die prijs bestaat uit maar liefst 300.000 euro en de begeleiding van een toegewijd LVMH-team. Een jury van bekende namen uit de modewereld - denk aan Karlie Kloss, Gigi Hadid, Carla Sozzani, Sinead Burke en Pat McGrath - moeten beslissen welk label er met kop en schouders bovenuit steekt. De winnaar van deze wedstrijd wordt op vrijdag 5 juni bekendgemaakt.