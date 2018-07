Belgisch kindermerk Fred + Ginger valt in de prijzen TVM

05 juli 2018

Het Belgische kindermerk Fred & Ginger heeft een prestigieuze MiLK-award gewonnen op Playtime Paris, één van de belangrijkste Europese beurzen voor kindermerken. De zomercollectie 2019 van Fred & Ginger werd er voorgesteld aan Internationale pers en groothandelaars.

Het modemerk Fred & Ginger, dat in ons land meer dan 20 winkels heeft, kreeg een prijs van het toonaangevende magazine MiLK voor de volledige zomercollectie 2019 en één van de zelfontworpen prints werd extra in de kijker gezet. Fred & Ginger staat gekend om de unieke prints die ontworpen worden door hun eigen designers, de print die in de prijzen deelde maakt onderdeel uit van de S19 collectie.

Internationale expansie

Enkele maanden geleden kondigde Fred & Ginger aan dat er grote Internationale vraag is naar het Belgische merk. De beslissing om de stap te zetten naar groothandel-verkoop en de Internationale markt werd gemaakt. Tot nu toe was het kindermerk enkel beschikbaar in de eigen winkels in België, maar daar komt dus verandering in.