België is nieuwe beautytrend rijker: hennawenkbrauwen Jente Hautekeete

20 april 2018

10u37

Bron: Brows&Brush 0 Style Je wenkbrauwen laten kleuren met henna is momenteel de nieuwe trend in beautyland. Naomi De Vries opent vandaag samen met Jeanine Kubaik de Brows&Brush pop-upbar in Knokke. Hier kan je je wenkbrauwen laten tinten en vormen naar keuze. W ij gingen langs om het te testen en waren onder de indruk.

Naomi De Vries heeft zich gespecialieerd in browshaping en browtinting. “Specialisatie is de toekomst” zegt Naomi. “Wie ‘alles’ kan, kan wellicht niets tot in de perfectie”. Voor de perfecte wenkbrauw begint Naomi met een intakegesprek, ze kijkt naar de gelaatsuitdrukking, kleur en vorm van het gezicht, de conditie van de wenkbrauwen enzovoort. Daarna volgt het uitmeten, waxen, eventueel kleuren en het perfectioneren met een pincet. Zonder het intakegesprek duurt de behandeling een klein half uurtje.

Anno 2018 wil iedereen volumineuze, goed geshapete en natuurlijke wenkbrauwen, aldus Naomi. Als de vorm goed zit, kan je ze ook bijkleuren, en in de pop-upbar doen ze dat dus met henna. De henna blijft tot twee weken op de huid en zelfs vier weken op de haartjes zichtbaar. “Samen met de klant bekijk ik welke kleur het beste past. Het voordeel van henna is dat het zich hecht op de huid tussen de haartjes. Zo krijg je de illusie van meer volumineuze wenkbrauwen.”

Gouden tip

Een gouden tip van Naomi is om je wenkbrauwen nooit meer dan één keer per maand (!) te epileren. “Het is heel verleidelijk om telkens te epileren als je een haartje ziet, maar weet dat die piepkleine plukjes bij andere mensen niet opvallen. Jij gaat dicht bij de spiegel staan, wat het zicht meestal nog vergroot. Als je meer dan eens per maand gaat epileren zorg je ervoor dat je haartjes in rustfase gaan. Zo vraagt het veel tijd om ze terug tot een volle wenkbrauw te laten groeien.”

Inclusief brushbeurt

Om de look compleet te maken, kan je ook je haar laten brushen en stylen. Jeanine is al twintig jaar een vaste waarde in de kapperswereld en heeft zich steeds meer toegelegd op blowouts, updo’s en braids, zo zegt ze zelf. “Brows&Brush is een feelgoodconcept voor elke vrouw die graag tijd voor zichzelf maakt. We zorgen ervoor dat je wenkbrauwen en haren voorzien worden van een mooi volume, de ideale krul of een leuke beach braid,” vult ze aan.

De Brows&Brush bar is open van 20 april tot 9 september van donderdag tot en met zondag tussen 11 en 19 uur. Reserveren kan je online, maar met wat geluk is er een plekje over in de agenda als je er langsgaat.