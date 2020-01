België bij grootste textielvervuilers van Europa NA

24 januari 2020

Bron: Fashion United 0 Style Hoewel de tweedehandsbusiness boomt, komt er nog altijd veel textiel op de afvalberg terecht. Maar wie is nu de grootste vervuiler en hoeveel textielafval produceert elk land precies? Dat onderzocht Labfresh, een Nederlands bedrijf dat zich toespitst op duurzame en innovatieve mannenmode. Wat bleek? Italië is de slechtste leerling van de klas en prijkt op nummer 1. België doet het ietsje beter, en is de 5de meest grote textielvervuiler van Europa.

Om tot die resultaten te komen bekeek Labfresh hoeveel textielafval er geproduceerd wordt, hoe groot de kledingindustrie is, het exportvolume van tweedehandskleding en de uitgaven aan nieuwe kleding per land in de Europese Unie. Met een evaluatiesysteem waarbij de landen een score kregen tussen 0 en 100 - hoe hoger de score hoe vervuilender het land - maakten ze een ranglijst.

Daaruit bleek dat Italië de allergrootste textielvervuiler is, met een score van maar liefst 100 op 100. Portugal behaalde 96,9 punten en Oostenrijk sluit de top 3 af met een score van 84,9. België prijkte op de 5de plek met 51,7 op 100. Onze Nederlandse buren doen het daarentegen een pak beter. Zij kwamen uit op de 11de plek met een score van 41,6 op 100.

Daarnaast kwamen er nog enkele opvallende cijfers naar voren. Zo besteden de Oostenrijkers is het meeste geld aan nieuwe outfits, maar liefst € 1.200 om precies te zijn. België scoort dan weer slechter op het weggooien van textiel. Zo belandt bij elke Belg elk jaar maar liefst 14,8 kilogram textiel op de afvalberg. We recyclen daarentegen wel het meest kleding van heel Europa, namelijk 1,5 kilogram per jaar.