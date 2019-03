Belgen aan de macht David Devriendt

02 maart 2019

13u11 0 Style Parijs is altijd al de favoriete speeltuin van onze Belgische ontwerpers geweest. Ook al zijn ze op verplaatsing, in de lichtstad spelen ze als het ware toch een thuismatch. Eerder deze week triomfeerden Dries Van Noten en de Brugse Glenn Martens van Y/Project, gisteren was Christian Wijnants aan de beurt. Hij kwam, hij overwon, en ik? Ik zag het met mijn eigen ogen. De exclusieve catwalkshow van de Belgische kleurenprins was een schot in de roos, en een absoluut plezier (en voorrecht) om bij te wonen.

Ik geef het toe: ik heb een vreugdekreetje geslaakt toen ik de uitnodiging kreeg. Het is altijd wat afwachten: op welke shows word je uitgenodigd? Tenzij je werkt voor een internationale publicatie als Vogue, Elle of Marie Claire en je daardoor bijna automatisch een zitje aan de tafel krijgt, hangt iedereen anders af van een soort archaïsch systeem waarbij alle uitnodigingen naar je verblijfadres in Parijs worden gestuurd, en je vaak pas op het laatste moment weet of je aanvraag is goedgekeurd. Soms krijg je op de dag zelf nog een e-invite, in je mailbox. Dat maakt het vaak een nagelbijtende én frustrerende bedoening. En levert situaties op waarbij je aan de receptie van het hotel meermaals per dag gaat vragen of er nog post is, tot zichtbare ergernis van de receptionist in kwestie. Het helpt ook niet dat de postbode in Parijs op verschillende uren, en enkele keren op een dag, langskomt. Ik ben er pas, en ze zijn me hier al beu, in mijn hotel. ‘Daar is hij weer, de zaag’, zie ik ze denken.

De uitnodiging van Christian Wijnants – op knalblauw, stijlvol papier in sierlijke typografie – zag ik graag komen. De 42-jarige Belg volg ik al jaren, en ik ben een grote fan van zijn kleurgebruik en onfeilbaar gevoel voor prints. Zijn vorige collectie zag ik ook in Parijs, toen stelde hij niet teleur. Wat zou hij deze keer uit zijn mouw toveren?

Met Coely in de wachtrij

Op de locatie – het majestueuze Hôtel Salomon de Rothschild – is het al een drukte vanjewelste. Op het binnenplein proberen de pr-mensen orde te brengen in de chaos. De gasten moeten zich in drie rijen verdelen, in volgorde van belangrijkheid: ‘buyers’, ‘press’ en ‘standing’. De aankopers zijn het belangrijkst, zij werken voor boetieks of grote onlinespelers, en zullen later hun bestellingen in de showroom plaatsen. Zij zijn degene met het geld. Daarna komt de pers, die over de collectie zal berichten, op hun social media kanalen, websites, magazines of blogs. Helemaal onderaan de pikorde, is ‘Standing’. Zij die in deze rij staan, hebben geen zitplaatsen, maar zoals de naam suggereert, enkel staanplekken. Zij worden ook als laatste toegelaten in de zaal, en enkel als er nog zitplekjes over zijn, mogen zij die opvullen. Ik ben nog vroeg, of met andere woorden, ik ben eigenlijk perfect op tijd. Modeshows beginnen zelden op het voorziene uur, vertragingen van een halfuur of meer zijn schering en inslag. Fashionably late, noemen ze dat. Gelukkig is er tijdens het wachten in de rij van alles te beleven. Streetstylefotografen cirkelen rond de best geklede gasten, om een snapshot te nemen van hun beste outfit. Sommige fashionista’s vinden dat een noodzakelijk kwaad en proberen zelfs hun gezicht af te schermen met hun uitnodiging, maar dat is een minderheid. De meesten laten zich de aandacht welgevallen en poseren gretig als circusaapjes. Bij de grote shows als Chanel, Balmain en Céline verpletteren de fotografen elkaar bijna, vaak voor hetzelfde kiekje van een show-off die vaak tien minuten lang staat te poseren. Hier valt het nog mee. Een bekende fotograaf voor Women’s Wear Daily, een van de belangrijkste Amerikaanse modemagazines, neemt een shot van de Belgische hiphopster Coely en haar styliste Kate Housh, die achter mij ook staan aan te schuiven. Met hun flashy roze jassen zijn ze de ideale target. Allemaal heel gezellig dus, tot het wat begint te miezeren en de paraplu’s bovengehaald moeten worden. De modeweek glamoureus? Nou, niet altijd.

Tien minuten pure pracht

Gelukkig blijft de grote zondvloed uit, en mogen we eindelijk naar binnen, via een monumentale hal met langs twee kanten een kronkelende trap geflankeerd door prachtige bloemenstukken. In de zaal hebben de fotografen al massaal postgevat, als sardientjes in een blik, klaar om van elke look straks een topbeeld te maken. De pr-mensen zijn druk in de weer om iedereen zo vlug mogelijk op hun plek te krijgen. Te laat beginnen is oké, veel te laat beginnen niet. De standing mensen hebben geluk: er zijn nog enkele zitplekjes vrij. Waarschijnlijk zitten sommige mensen nog vast in het helse Parijse verkeer, of liep de vorige show uit waardoor niet iedereen er op tijd geraakt is. Dan worden de deuren gesloten, roepen de fotografen dat iedereen op de frontrow hun benen niet mogen kruisen (dat zorgt voor mooiere foto’s) en wordt het muisstil. Dat is altijd een van de mooiste momenten van een show: die bijna gewijde stilte, vlak voor de eerste muziektonen vallen, waarbij de zaal bol staat van anticipatie en de spanning. En dan, bijna een uur na het voorziene tijdstip, komt het eerste model over de catwalk gestruind, in een vloeiende, roze zijden jurk. Het is het vrouwelijke silhouet, waar Christian Wijnants zo meesterlijk goed in is. En toch heeft hij deze keer een verrassing van formaat in petto. Al heel snel laat hij ook een meisje opdraven in een mannelijk gesneden kostuum met bloemenprint. Die tweedeling tussen man en vrouw, stoer en zacht zal de hele leidraad blijken van de collectie. Ook veel van de modellen hebben een androgyne look, met kort haar. Knitwear in felgroen neon volgt, net zoals een bebloemde oversized bag, als patchwork in elkaar gestikte breisels, chic groen velours, statementmouwen en opulente jassen. Het ene na het andere mooie silhouet glijdt voorbij. De ene keer trademark Christian met de bloemen en de prints, de andere keer monochrome pracht, met looks die enkel baden in het warm geel of diepgroen. En dan de schoenen … Alleen al voor deze show is het de moeite om in Parijs te zijn. Christian neemt ons mee naar de jaren tachtig, niet alleen met de snits van sommige stukken – die schouders! –, maar ook met liedjes van Serge Gainsbourg en we menen zelfs een tune te herkennen uit Cannibal Holocaust, een horrorfilm uit de jaren tachtig. Een metafoor voor de modewereld? En dan – veel te snel – is het al de finale, met alle modellen die zwierig na elkaar de zaal uitlopen. Eerst bij een voorzichtig applaus (iedereen is te druk bezig met filmen) maar dan loopt Christian langs, fier als een gieter, en zwelt het applaus aan. Hoop en al tien minuten heeft de show geduurd. Al die maanden voorbereiding, al dat harde werk, en dan is het gedaan in tien luttele minuten. Maar wat een glorieuze tien minuten! In die tijd is het de ontwerper gelukt om zijn beeld neer te zetten en te tonen waarvoor hij staat, niet enkel aan de paar honderd mensen in de zaal, maar via alle social en traditionele media, aan honderden duizenden over de hele wereld. Een echt huzarenstukje, als je erover nadenkt.

Backstage met Christian

Na afloop is Christian al druk bezig tv-interviews aan het geven; van de adrenaline en de ontlading zweet hij er zelfs een beetje van. The man of the hour. Iedereen wil iets van hem, en trekt aan zijn mouw. Om hem proficiat te wensen. Ook ik. Hij neemt zelfs even de tijd om apart met me te zitten. Ik stel hem enkel vragen, en hij vertelt, zoals hij ontwerpt. In geuren en kleuren. “De collectie is deze keer een soort persoonlijke reis met nostalgische herinneringen uit mijn kindertijd. Serge Gainsbourg was een inspiratiebron, net zoals de films die ik bekeek in de jaren tachtig. Ik ben de laatste tijd ook in de ban van de Amerikaanse kunstenares Alice Neel en had het idee om met een soort van kinderlijke schetsen en handtekeningen te werken. Alle prints zijn deze keer geschilderd, met de losse hand. Ik wou ook een heel kleurrijk winterbeeld neerzetten, met heel straffe kleuren, van het breiwerk tot de stoffen. Nieuw is ook dat er veel meer tailoring in de collectie zit, met jassen en mantelpakken. Die mengde ik met de zijden jurken die ik altijd maak. Ik wou spelen met het idee van genderneutraliteit en androgyniteit. Ik hou van die contrasten bij een stoer meisje, van heel vrouwelijk tot heel mannelijk.”

Het werk voor hem zit er nog niet op. Na de show gaat hij de showroom opzetten, met alle stukken uit de collectie die de aankopers kunnen bestellen. Dat is heel belangrijk. De pers en de influencers kunnen de collectie en de show nog zoveel als ze willen ophemelen, als de aankopers niet uit hun pijp komen, heeft een merk een groot probleem. Christian zegt het zo: “Op zes dagen tijd moet je zorgen dat je heel je omzet van het seizoen hebt binnengehaald. Op een modeshow zie je het meest extreme deel van de collectie, maar de collectie is veel groter dan dat en in de showroom kan je commerciëler aankopen. Een heel belangrijke markt daarbij is Azië. Een derde van onze omzet komt uit Korea, Japan en China. Vaak passen we onze maten ook aan aan het cliënteel daar. Mijn allereerste klanten waren Japanners en pas na vier of vijf jaar had ik Belgische klanten. In Azië zijn ze heel vooruitstrevend en houden ze van kleurrijke, opvallende kleren.” Dan hebben ze aan deze collectie een vette kluif. Terug backstage, valt ons oog op het moodboard waar alle looks op verzameld staan. Onderaan hangen twee witte bladen met instructies voor de modellen: ‘don’t look angry, positive vibe, please’ en ‘poetic and dreamy attitude’.

Missie meer dan geslaagd! Het was pure poëzie, en een droom. Merci, Christian, dat ik erbij mocht zijn.

Hologrammen bij A.F. Vandevorst

Afsluiten doen we met een feestje. Het Belgische ontwerpersduo Filip Arickx en An Vandevorst is ook in Parijs. Lang hebben ze er ook shows gegeven, maar sinds ze met hun prêt-à-porterlijn gestopt zijn in 2017, houden ze het bij een presentatie in hun Parijse showroom. De Belgische ontwerpers zijn bekend voor hun schoenen, en effectief, die stonden er bij de vleet uitgestald (onze favorieten: de enkellaarsjes in slangen- en zebraprint) maar groot nieuws: voor het eerst hebben ze opnieuw een kleine collectie kleding. Het bloed kruipt duidelijk waar het niet gaan kan. Speciaal voor de gelegenheid was er een foto-expo en hadden ze een multidimensionale film gemaakt, in samenwerking met de Amerikaanse kunstenaar en fotograaf Steven Sebring. Onder anderen Kaat Debo, directeur van het Antwerpse Modemuseum, en make-up artist Inge Grognard die net de make-up op de show van Christian Wijnants had verzorgd, maar vooral bekend is voor de iconische looks die ze creëerde voor Martin Margiela en de Antwerpse Zes, zagen dat het goed was. Er is slechter gezelschap om een Parijse avond mee door te brengen!

Vandaag staan er opnieuw twee ‘Belgen’ op het modeprogramma , Haider Ackermann en Cédric Charlier. Daarover vertel ik later meer. A la prochaine!