Belg shopt meer dan ooit kledij online: dit zijn onze 6 favoriete webshops Liesbeth De Corte

02 juli 2018

13u51 1 Style We breiden onze garderobe steeds vaker uit via het internet. Dat weten we al een tijdje, en nieuwe cijfers tonen het ook aan. Zowel voor kledij als schoenen en accessoires halen we online vaker onze portemonnee boven.

Het is geen geheim dat de online markt blijft groeien. Dat blijkt ook uit een nieuw onderzoek van BeCommerce, de Belgische vzw van webshops. Van januari tot en met maart was er een toename van het aantal online shoppers én van de uitgaven. We shoppen met andere woorden met meer online en zijn ook bereid om dieper in onze buidel te tasten.

Een van de grootste stijgers tijdens die periode is kledij: in totaal gaven we online 16,4 procent meer uit aan onze outfits. Maar ook snuisteren op het wereldwijde web naar schoenen en accessoires wordt populairder. Daarbij is een toename van 10,5% opgemerkt. "Steeds meer mensen vinden de weg naar de webshops, ook tijdens de solden. Dat is gewoon gemakkelijk en comfortabel", verklaart Sofie Geeroms, Managing Director van BeCommerce.

Heb jij ook zin om soldenkoopjes te scoren, maar geen tijd of geen zin in de drukte? Dan sommen we 6 van onze favoriete webshops uit eigen land op.

Labellov

Labellov was jarenlang het online walhalla voor vintageliefhebbers en mensen die een tweedehands Delvaux of Hermès willen scoren. Ook al raakte vorige week bekend dat het platform een boetiek opent in Antwerpen, dit luxe tweedehandsconcept kan niet ontbreken in dit lijstje.

Lily

Naast een webshop heeft Lily ook winkels in Mechelen en Oostende. Je kan er zowel kleurrijke statement pieces kopen als basics die stijlvol en op en top vrouwelijk zijn.

Les Jumelles

Wat je kan verwachten van de Antwerpse webshop Les Jumelles? Stuks die volledig on trend zijn, van minimalistisch tot boho en bombastisch, aan betaalbare prijzen.

Hello Teddy

Wat ouders nog leuker vinden dan shoppen voor zichzelf? Leuke spulletjes kopen voor hun kroost. Voor leuke kledij en cadeautjes kan je terecht bij Hello Teddy.

My Ex Boyfriend

Omdat niet alleen je kleerkast af en toe een update verdient, delen we ook onze favoriete webstek voor meubels: My Ex Boyfriend. Deze webshop werd opgestart door een jong koppel. Hun hobby was allerlei vintage moois verzamelen, tot die verzamelwoede uit de hand liep en hun appartement te klein werd. Nu verkopen ze dan maar online heel wat leuke tweedehands stukken, aangevuld met eigentijdse, maar eigenzinnige lifestylehebbedingen.

Studio Vangst

De webshop van Studio Vangst staat nog maar één dag online, maar is zeker en vast een bezoekje waard. Ook hier kan je een mix van vintage en handgemaakte interieuritems op de kop tikken.