Belg Kris Van Assche stopt na 11 jaar als artistiek directeur bij Dior Homme Timon Van Mechelen

19 maart 2018

14u00 0 Style De 41-jarige Belg Kris Van Assche stopt na elf jaar als artistiek directeur van de mannencollecties bij het Franse modehuis Christian Dior. Zijn plaats wordt ingenomen door de Brit Kim Jones, die begin dit jaar vertrok bij Louis Vuitton.

Van Assche volgde in 2007 de Franse ontwerper Hedi Slimane op als artistiek directeur van Dior Homme. Pietro Becari, de topman van Christian Dior, eert Van Assche voor de bijdrage die hij leverde "aan de fantastische groei van Dior Homme, door een hedendaags en elegant mannelijk silhouet te creëren. Hij heeft een belangrijk hoofdstuk geschreven van de geschiedenis van Dior Homme en speelde een essentiële rol in de ontwikkeling ervan", klinkt het.

De Belgische ontwerper "zal zijn creativiteit blijven uitoefenen binnen de groep LVMH (het moederbedrijf achter merken als Dior, Céline, Kenzo en Louis Vuitton, red.)", zo staat er nog in een persbericht. Zijn nieuwe functie zal binnenkort worden bekendgemaakt.

Dior Homme maakte meteen ook de opvolger van Van Assche als artistiek directeur bekend. Dat wordt de Brit Kim Jones, die sinds 2011 artistiek directeur was van de mannencollecties bij Louis Vuitton. Zijn eerste collectie wordt in juni voorgesteld tijdens de mannenmodeweek in Parijs.

Bekijk hieronder een aantal looks ontworpen door Van Assche voor Dior Homme.