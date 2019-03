Bekijk hier live de modeshow van Tommy Hilfiger in Parijs TVM

02 maart 2019

20u33 0 Style Binnen een halfuurtje (om 21u om exact te zijn) vindt de modeshow van Tommy Hilfiger plaats en dat belooft weer heel wat spektakel. De collectie van Zendaya, actrice, activist en zangeres, voor het label wordt er namelijk voorgesteld. Morgen volgt een verslag van NINA-journalist David die ter plaatste is, wie daar niet op kan wachten kan de show hieronder alvast live meevolgen.

In België is Zendaya (22) misschien nog niet zo heel bekend, in haar thuisland de Verenigde Staten is ze een regelrechte hit. Op een paar jaar tijd groeide ze uit van Disney-sterretje tot een gerespecteerde actrice in films als The Greatest Showman en Spider-Man: Homecoming én producer van de sitcom over een zwarte spionnenfamilie K.C. Undercover. Daarnaast scoort ze als zangeres, werd ze door Michelle Obama ambassadrice gemaakt van het Let Girls Learn-programma en heeft ze samen met Tommy Hilfiger de TommyXZendaya-collectie ontworpen.

Hoe die collectie eruitziet, kun je vanavond ontdekken op de modeshow in Parijs. Zoals gewoonlijk bij Tommy Hilfiger, kun je de collectie meteen ook op de website shoppen. Volg het spektakel hieronder live mee: