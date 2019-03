Bekijk de nieuwe voorjaarscollectie van NINA bij Bel&Bo + enkele stijltips om de items te combineren NINA-redactie

09 maart 2019

10u03 0 Style Bij Bel&Bo hangt vanaf vandaag NINA’s nieuwe voorjaarscollectie in de rekken. Van de hippe foulardprint en stijlvolle streepjes tot een rode jurk die elk figuur flatteert, alle stuks zijn top en bovendien perfect combineerbaar. Zeker met onze stijltips. Wacht niet te lang, want het is een limited edition en op is op.

Blouse foulardprint (maat 34-52) € 29,99. Gestreepte broek (maat 34-52) € 34,99. Handtas, € 39,99. Gestreepte blouse (maat 34-52), € 24,99.

Draag de blouse en broek met strepen bij elkaar en je krijgt een elegante look die je lichaam optisch verlengt. Helemaal trendy wordt het als je de gestreepte top inruilt voor de blouse met foulardprint. Iets gewaagder, maar omdat de 2 items dezelfde blauwe ondertoon hebben, gaan ze toch goed samen.

Rode jurk (maat 34-52), € 39,99. Denimjasje (maat 34-52), € 39,99. Riem, € 8,99.

De wijde rode jurk flatteert elk figuur. De V-hals maakt hem sexy, de rand met streepjes zorgt voor een sportieve touch. Net als het rode jasje voegt de jurk happiness toe aan elke outfit.

Jurk met foulardprint (maat 34-52), € 49,99. Skinny jeans (maat 34-52), € 34,99. Sjaal, € 6,99.

De catwalktrend voor de lente is een jurk over een broek dragen. Het wordt een tikje etnisch als je kiest voor een wijde pantalon, ideaal voor een wandeling op het strand. Met een skinny jeans en een paar hakken eronder ben je zo klaar voor een feestje.

T-shirt met V-hals (maat 34-52), € 24,99. Lange rok (maat 34-52), € 34,99. Cardigan (maat XS-XL, 46-52), € 37,99.

Het lijkt misschien alsof een A-lijnrok tot over de knie je dikker doet lijken, maar niets is minder waar. Omdat de rok zo hoog in de taille zit, lijken je benen langer én slanker. Dat benadruk je nog meer door er hakken onder te dragen. Dit model accentueert ook het smalste deel van je bovenlichaam en zet je boezem in de verf.