Bekende naaktfotograaf heeft slimme oplossing nu hij niet op locatie kan shooten Liesbeth De Corte

20 april 2020

09u46 0 Style Dezer dagen zijn we allemaal aan ons huis gebonden. Lastig voor fotografen. Dat geldt ook voor de Gentenaar Frank De Mulder, bekend om z’n artistieke naaktfoto’s. Al heeft hij een fijne bezigheid gevonden. Het voorbije decennium heeft hij een heel beeldarchief verzameld, waar hij nu modellen in ‘plakt’. “Een vrouw laten poseren op het hoogste platform van een vuurtoren, of een naaktmodel in een woestijn: alles is mogelijk.”

“Al jaren ben ik gefrustreerd over weersomstandigheden, moeilijke douaneformaliteiten, bagage die zoek raakt op de luchthaven, luidruchtige hotels waar je je nachtrust niet vindt, noem maar op ... Dus 12 jaar geleden ben ik begonnen met een immens archief aan te leggen van beeldmateriaal waar ik ooit wel iets zou mee doen”, zo steekt Frank De Mulder van wal.

Tijdens werktrips en privéreizen is de fotograaf beelden beginnen te maken, waarvan hij dacht dat hij er later nog een model in kon plaatsen. En effectief. In 2010 had hij pech tijdens een fotoshoot in de Dominicaanse Republiek. Prachtige locatie, dito model, maar geen zon ... “Mijn beeldarchief kwam van pas. Zo kregen we toch nog foto’s met prachtige blauwe lucht en een turquoise zee. De klant was in zijn nopjes.”

Sindsdien had De Mulder de smaak te pakken. Nadat hij verschillende keren z’n beeldbank had aangesproken en expertise had opgebouwd, besloot hij om z’n model niet op locatie, maar in de studio te shooten. “Nu gingen we veel secuurder te werk. We gebruikten dezelfde lichtomstandigheden, lens, diafragma, camerahoogte en perspectief. Toen het beeld klaar was, kon niemand ontdekken dat het model gewoon in onze studio stond.”

Madame ‘O’

“Tja, en nu met de coronatoestanden vrees ik dat shooten in het buitenland de volgende maanden niet meer tot de opties behoort. Door al die vrije tijd hebben wij beslist om een groot deel van ons nieuwste boek te gaan produceren in de studio.” Dat nieuwe boek zal ‘Madame ‘O’’ heten en komt uit bij de internationale uitgeverij teNeues.

“Het grootste voordeel om op die manier te werken is dat de mogelijkheden eindeloos zijn. Alles kan! Een vrouw laten poseren op het hoogste platform van een vuurtoren, of een naaktmodel in een woestijn ... In onze studio werken we veilig, ideale klimatologische omstandigheden. Er zijn geen wolken, en als we willen kunnen we het laten regenen of sneeuwen. Op één dag reizen we soms door zeven landen. Geweldig, toch?”