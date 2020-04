Bekende fashionista Tiany Kiriloff brengt collectie uit LDC

09 april 2020

13u13 0 Style In coronatijden is het belangrijker dan ooit om Belgische merken en winkels een hart onder de riem te steken. Zo ook het Antwerpse label Helder, dat in zee ging met Tiany Kiriloff. Samen brengen ze een capsulecollectie uit die zomers én duurzaam is.

Tiany Kiriloff is gepassioneerd door groene mode, en ook bij Helder is duurzaamheid een van de belangrijkste pijlers. Ramona Stoica - de ontwerpster achter het Antwerpse merk - werkt altijd met stofoverschotten, die anders mogelijks in de verbrandingsoven zouden terechtkomen.

“Mijn hart klopt al langer voor alles wat Belgische mode is. Bovendien wil ik dit onderdeel van mijn leven al een hele tijd meer sustainable maken. Met Helder komt er een begin aan mijn ambitie om dit ideaal waar te maken: slow, feminine en duurzame fashion”, reageert Kiriloff.

(Lees verder onder de foto.)

De lijn bestaat uit 20 kleedjes in verschillende combinaties. De jurken werden stuk voor stuk in België ontwikkeld en geproduceerd, en zijn vanaf begin juni te koop via de webshop van Helder. Prijs: 229 euro.