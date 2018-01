Bekend van ‘K3 zoekt K3’, binnenkort ook van ‘Patser’: maak kennis met opkomend talent Nora Gharib TVM

Hoewel ze lang in de running was, werd ze uiteindelijk toch niet het nieuwe K3tje. Wel hield ze aan haar deelname de vrouwelijke hoofdrol over in 'Patser'. De nieuwe film van Adil El Arbi en Billall Fallah, waarin ze te zien is aan de zijde van Matteo Simoni. 'Patser' speelt vanaf 24 januari in de bioscoop, daarom al een kort portretje van dit opkomende talent.

“Alles is voor mij begonnen bij ‘K3 zoekt K3,” vertelt Nora aan Anouk Lannoo van Contour. “Daarna ben ik eventjes terug gaan werken, maar al snel kreeg ik de vraag of ik in ‘Patser’ wou acteren. Ik ben meteen gestopt met werken en die zomer heb ik dan nog heel veel opdrachten gehad als presentatrice en ben ik ook met YouTube begonnen. En ondertussen doe ik dat allemaal nog steeds. De film is nu volledig opgenomen, maar ondertussen ben ik bijvoorbeeld ook online reporter voor Steracteur Sterartiest op Eén en er zitten nog heel wat andere leuke projecten aan te komen,” steekt Nora van wal.

In de onderstaande video kom je nog veel meer over haar te weten.