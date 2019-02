Befaamde Touche Eclat krijgt een broertje Liesbeth De Corte

13 februari 2019

17u08 0 Style Een van de bekendste cultproducten uit het beautywereldje? Dat is zonder twijfel de Touche Eclat van Yves Saint Laurent Beauté. Al hangt er één groot misverstand rond: het wordt vooral gebruikt als concealer, maar dat is het eigenlijk niet. Daarom brengt het Franse huis een broertje op de markt, dat wel degelijk bedoeld is om puistjes en rode vlekjes te bedekken.

De Touche Eclat werd gelanceerd in 1992, en heeft sindsdien een heuse cultstatus opgebouwd. Niet zo verwonderlijk, als je weet dat het een hele schare bekende, trouwe fans heeft, zoals Cara Delevingne, Nathalie Portman en Alexa Chung.

Opvallend is dat de Touche Eclat in eerste instantie ontworpen was als highlighter, om de contouren van je gezicht te versterken en je snoet te voorzien van een instant frisse gloed. Maar veel mensen gebruiken hem als een concealer. Met andere woorden: als een multifunctioneel pennetje om donkere kringen onder de ogen en rode vlekjes mee te verstoppen.

De laatste tijd was er meer vraag naar een product, exact zoals de Touche Eclat, maar eentje dat meer dekking geeft. Onder het mom ‘u vraagt, wij draaien’ heeft YSL Beauté een nieuw item op de markt gebracht: de Touche Eclat High Cover. Bij een nieuw icoon hoort een nieuwe verpakking, moeten ze gedacht hebben. Want het goudkleurige pennetje is voorzien van een zwarte band langs de zijkant.

Het hebbeding is beschikbaar in 16 verschillende tinten. Krijg je nu al keuzestress om de juiste kleur er uit te pikken? Tom Pecheux, directeur bij YSL Beauté geeft enkele tips. “Je moet vooral eerst beslissen waarvoor je het product wilt gebruiken. Wil je komaf maken met donkere kringen onder je ogen? Dan ga je het best voor een iets lichtere kleur dan je eigen huidtint. Puisten maskeren is iets moeilijker, want je moet echt een bultje verstoppen. Idealiter kies je dan voor een kleur die perfect bij je eigen teint aansluit.”

De Touche Eclat High Cover is vanaf deze maand verkrijgbaar bij erkende verkooppunten, voor prijzen vanaf € 39,50.