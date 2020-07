Beautytip voor heethoofden: deze gezichtssprays doen écht iets voor je huid Sophie Vereycken

31 juli 2020

10u52 0 Style Voor het onwaarschijnlijke geval dat u het zelf nog niet gemerkt had: het wordt tropisch warm vandaag. Watersprays of - in beautytermen: - facemists helpen ons het hoofd koel te houden, maar doen ze nog iets behalve tijdelijk verfrissen?

Het water in België is eigenlijk best prima. Kortom, enkel een dwaas zou ettelijke euro’s neertellen voor een facemist - wat in wezen niet veel meer is dan een paar mooi verpakte milliliters. Enfin, een dwaas, én ondergetekende beautyfan in hart en nieren, want zeg nooit zomaar H20 tegen een facemist. Waar gezichtssprays vroeger inderdaad vooral (thermaal) water bevatten, koop je ze tegenwoordig in alle maten en vormen. En vooral: met allerlei extra vitamines, mineralen, oliën en antioxidanten die naast verfrissing ook hydratatie en een mooie glow beloven. De moeite waard? Of gooi je vooral geld in het water?

Gezichtssprays zijn de laatste jaren booming business. Waar je ze nog niet zo lang geleden hoogstens bij de apotheek een flesje thermaal water van Avene, La Roche-Posay of Vichy kon shoppen, vind je ze tegenwoordig zelfs in luxeparfumerieën. Dior bracht een Sorbet Water Mist op de markt - voor € 36,50 krijg je naast water vitamine C en bloemenextracten in het flesje -, Clinique kwam met een Moisture Surge Face Spray (€ 37,60 voor water met aloë vera). La Mer spant de kroon met The Mist, een botanische en marine extracten die de huid zichtbaar zouden doen herleven. Voor een slordige € 76. Alsjeblieft, dankjewel. Of ze dat prijskaartje echt waard zijn, betwijfelt dermatologe Ingrid van Riet. Wil je de ingrediënten echt in de huid krijgen, dan blijven serums of crèmes onovertroffen. “Water verdampt immers snel, dus voor een werking op lange termijn heb je altijd nog een crème of emulsie nodig.” Anderzijds zijn ze lang niet allemaal zo duur, is de fijne nevel aangenaam en verfrissend, en kunnen ze de huid wel een snelle boost geven.” Hoe, vraag je? Wel, zo:

Spray & go

Wil je een gezichtsspray voor in je handtas om bij deze tropische temperaturen te verfrissen? Dan hoef je geen tientallen euro’s neer te tellen en heb je aan thermaal water voldoende. Vernevel het over je gelaat, wacht een minuutje en dep je gezicht vervolgens zachtjes droog. Het belangrijkste verschil tussen de mists zit vooral verschil in de samenstelling van de mineralen, vertelt de dermatologe. “Net zoals bij drinkbaar bronwater kunnen de mineralen in het water variëren volgens afkomst. Zo zal zink meer ontstekingswerend werken, selenium en bicarbonaat kalmerend.” Vooral bij irritaties kunnen zulke sprays deugd doen, voegt van Riet daaraan toe. “Het water is heel zuiver, minder hard en bevat geen chloor, in tegenstelling tot kraantjeswater. Al zou je ook fleswater kunnen gebruiken.”

Instant fix

Zoek je een facemist die je doorheen de dag kan opsprayen voor verfrissing en hydratatie? Kies dan voor een hybride vorm die naast thermaal water hydraterende bestanddelen bevat zoals propanediol, glycerine en karitéboter. Deze ingrediënten zorgen dat je huid het vocht beter vasthoudt en gehydrateerd aanvoelt. Ideaal als snelle fix, maar als je op lange termijn wil hydrateren, combineer je best met met een emulsie of een crème, raadt van Riet aan.

Boost je skincare

Wist je dat je je huidige verzorgingsroutine een hydratieboost kan geven met een facemist? Verstuif eerst je gezichtsspray, en breng vervolgens je dag- of nachtcrème aan terwijl je huid nog vochtig is. De vetten in de crème sluiten het vocht in in de huid, én de actieve ingrediënten kunnen beter hun werk doen.

