Beautyredactrice Sophie test de beste nachtmaskers om (schijnbaar) uitgeslapen op te staan Sophie Vereycken

20 juli 2020

09u24 0 Style Ik weet niet hoe het met u zit, maar de nieuwe regeling waarbij cafés tot 1 uur de deuren open mogen houden, heeft zware gevolgen voor mijn nachtrust. Toegegeven, op vrijdag een nachtje volledig doorzakken zit er niet meer in. Maar onder het motto ‘Ach, ze zijn nog maar een uurtje open’ blijf ik op dinsdag, woensdag en donderdag plots óók langer plakken. Gelukkig hebben skincareproducenten blijkbaar hetzelfde probleem, want plots duiken overal ‘overnight masks’ op. Hallo, slaap in een potje.

Sleeping masks, overnight masks, ... Niet meer dan een slimme marketingtruc om ons onder een andere naam een zoveelste nachtcrème aan de smeren? Nou, nee. Net zoals gewone gezichtsmaskers bevatten nachtmaskers tal van actieve ingrediënten om bepaalde ‘probleempjes ‘ aan te pakken. En net zoals gewone gezichtsmaskers wil dat zeggen dat je die krachtige formules best sporadisch gebruikt: één tot twee keer per week wanneer je huid een opkikkertje nodig heeft.

Waarin verschillen ze dan van gewone maskers? Simpel: ze hebben de hele nacht tijd om in te werken. Dat wil niet alleen zeggen dat ze meer tijd hebben om hun werk te doen, ze doen het ook nog eens op het ideale moment. “Onze huid staat dagelijks onder stress”, vertelt Barbara Geusens, doctor in de dermatologische wetenschappen. “Uv, vervuiling, noem maar op. In een poging om zich daartegen te beschermen, is ons lichaam overdag druk bezig met het aanmaken van onder andere antioxidanten. ’s Nachts vallen die bedreigingen weg, waardoor het lichaam zich kan focussen op herstel.” Dat maakt de nacht niet alleen het ideale moment om onze huid een handje te helpen, onze huid is er ’s nachts ook extra ontvankelijk voor. “Onze interne klok regelt ook de barrièrefunctie van de huid. ’s Nachts is die meer doorlaatbaar, wat betekent dat actieve stoffen beter opgenomen worden.”

Kortom: af en toe gaan slapen met zo'n nachtmasker op je snoet is dus zeker geen onzin. Maar welke zijn nu écht de moeite waard?

Clarins, MyClarins Re-Charge Relaxing Sleep Mask (22,90 euro bij ICI PARIS XL)

Met zijn schappelijke prijs is dit slaapmasker van Clarins één van mijn favorieten. De textuur is licht melkachtig, waardoor het snel intrekt. Goed nieuws, want woelige slapers hoeven dus niet bang te zijn dat de helft van het masker zich na een nachtje draaien voornamelijk op je kussen bevindt. ’s Ochtends sta je op met een zachte en gehydrateerde huid. Let op als je geen fan bent van parfum, de bloemige geur is nogal overheersend.

Eve Lom, Moisture Mask (85 euro bij Skins)

Dat onze huid actieve ingrediënten ’s nachts beter opneemt, is mooi meegenomen. Maar die doorlaatbaarheid van de huid heeft ook een minder leuk gevolg: de huid verliest ook meer vocht. Dit masker zit dan ook vol met ingrediënten die de vochtbalans van de huid op peil houden en beschermen tegen uitdroging. Ideaal na een dagje strand, na een lange vlucht of gewoon als je merkt dat je huid wat droger aanvoelt. Tip: in de zomermaanden is het fijn om het masker in de koelkast te bewaren.

CosRX, Nourishin Rice Overnight Spa Mask (20,95 euro bij Zalando)

65% rijstextract en niacinamide werken samen voor een oplichtend effect, zodat je ‘s morgens wakker wordt met een huid die er een stuk stralender uitziet dan je je in werkelijkheid voelt. Ideaal als je vooral op zoek bent naar meer eclat of een vette tot gecombineerde huid hebt. Door de lichte formule is het wellicht minder geschikt als je last hebt van droge plekjes en wat meer hydratatie wil.

Aesop, Sublime Replenishing Night Masque (105 euro bij Aesop)

Een rib uit je lijf, maar je hebt maar één theelepeltje nodig voor het slapengaan. Vitamine E en F en squalane (een soort olie) slaan de handen in elkaar voor een optimale hydratatie tijdens de nacht, vitamine C en niacinamide zorgen dan weer voor een mooie glow bij het opstaan. Vooral droge en gedehydrateerde huidjes hebben baat bij dit masker.