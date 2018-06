Beautymerk van Jessica Alba komt volgend jaar naar Europa Liesbeth De Corte

07 juni 2018

14u57 0 Style Heb je ooit al van The Honest Company gehoord? Wel, dat is het beautymerk van Jessica Alba, en voor alle fans van de actrice hebben we goed nieuws. Binnenkort zijn de producten van het label ook te koop in Europa.

Tot voor kort waren de beautyproducten van het bedrijf enkel en alleen verkrijgbaar in Noord-Amerika en Canada, maar vanaf april 2019 komt daar dus verandering in. Vanaf dan kan je alle spulletjes ook op de kop tikken in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Polen, Nederland en Oostenrijk. Jammer genoeg is er van ons land voorlopig nog geen sprake. Tijd om bij je buitenlandse vrienden aan te kloppen voor een vriendendienst dus!

Normaal gezien verkoopt The Honest Company ook allerlei huishoud- en verzorgingsproducten, maar in Europa zullen enkel en alleen de beautyproducten verkrijgbaar zijn. Geen pampers of tandpasta dus, wel paletjes met oogschaduw, primers en lippotloden.

"We hebben onze lijn een beetje vernieuwd én verkleind", zo laat Alba weten in een reactie aan Women's Wear Daily. "Zo behouden we alleen de meest succesvolle producten die vrouwen écht nodig hebben. Te veel rommel in je beautykast is toch nooit goed. En door te focussen op minder producten, kunnen we ze ook beter maken."

Zoals de naam van het label al een beetje verklapt, onderscheidt het zich van andere merken door alleen natuurlijke, biologische producten te verkopen. Al is daar in het verleden al veel discussie over geweest. Zo had Alba drie jaar geleden al eens een schadeclaim aan haar broek. Een klant eiste 5 miljoen dollar van de actrice omdat enkele van haar producten toch synthetische bestanddelen zouden bevatten. De ster en zakenvrouw ontkende destijds alle beschuldigingen.