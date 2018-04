Beautymerk Mylène kiest voor Belgische Special Olympics als gezicht van campagne Jente Hautekeete

13 april 2018

09u22 0 Style Voor hun nieuwe #lovely-collectie koos Mylène voor een samenwerking met de Special Olympics van België en Nederland. Ze kozen uit elk land twee atleten die een verstandelijke beperking hebben en lieten hen stralen in hun voorjaarscampagne.

#lovely

Pauline De Schaepmeester (26) is één van de Belgische atleten. Ze sport al 20 jaar en blinkt uit in turnen en skiën. Momenteel is ze volop bezig met het voorbereiden op de SOB Nationale Spelen die tijdens het Hemelvaartweekend plaatsvinden. Ze won al tal van medailles tijdens 5 edities van Wereldspelen en tijdens de Nationale Spelen.

Pauline was erg blij en trots dat ze model mocht zijn voor Mylène. "Ik ben graag mooi en hoewel ik nerveus was voor deze nieuwe ervaring, vind ik het toch een hele eer dat ik gekozen werd als model”, vertelt een tevreden Pauline. Haar favoriete item uit de collectie is de lippenbalsem. “Deze is heel mooi en zacht, ik heb ze altijd bij me”, zegt ze.

De Special Olympics lanceerden twee weken geleden een campagne over hun zoektocht naar sponsors. Met de hastag #DareToSponsor nodigde ze bedrijven uit om geld te investeren in de atleten. Mylène was een van de eerste bedrijven die positief reageerde. “We zagen de video-oproep van Special Olympics Belgium (SOB) voor de nieuwe #DareToSponsor-campagne op sociale media verschijnen en reageerden onmiddellijk. Samen met SOB willen we aantonen dat hun atleten -zoals iedereen - een plaats verdienen in de maatschappij én de spotlights”, zegt Alain Duperray, CEO van Mylène. Handig genoeg had Mylène net de nieuwe #lovely-collectie op punt staan, dus alle puzzelstukjes vielen mooi samen.

Een vaste plek bij Mylène

Dit is de tweede samenwerking tussen Mylène en SOB, en er gaan er alleen nog maar meer volgen . Ze hopen dat de campagne bijdraagt aan een open blik en het besef dat een beperking niet is wie je bent. “Inclusiviteit voor mensen met een verstandelijke beperking is nog lang niet vanzelfsprekend. Maar we merken een kentering. Verschillende grote bedrijven reageerden op onze #DareToSponsor-oproep om onze atleten te steunen. Dat Mylène zich op lange termijn engageert is alweer een belangrijke stap in sociale gelijkheid voor iedereen”, vertelt Zehra Sayin, CEO van Special Olympics Belgium.

Een deel van de opbrengst van de collectie zal worden gedoneerd aan Special Olympics zodat atleten het hele jaar van hun sport kunnen genieten. “We zijn structureel partner van Special Olympics en dat betekent ook een structurele ondersteuning van hun missie. Vanaf vandaag zal men vaker een model met een verstandelijke beperking tegenkomen in bijvoorbeeld onze make-up tutorialvideo’s, op de catwalk bij de verkooplanceringen voor onze consulenten en op ons campagnebeeld”, concludeert Duperray.