Beautymerk Charlotte Tilbury wordt wellicht verkocht voor ruim een miljard euro: het verhaal van de vrouw achter het merk

25 mei 2020

17u03

Beautymerk Charlotte Tilbury staat al een tijdje te koop. Het lijkt er steeds meer op dat de vrouw die het merk groot maakte wel eens een behoorlijke duit zou kunnen overhouden aan die verkoop.

Ze is de vrouw die Kate Moss haar kenmerkende cateye gaf, de gouden glow van supermodel Gisele Bündchen in een flesje wist te gieten en zowel A-listers als gewone mensen heeft getransformeerd. Nu lijkt Charlotte Tilbury (47) zelf op goede weg om rijker te worden dan veel van haar Hollywood-klanten. Volgens insiders zou haar gelijknamige beautymerk voor 1 miljard pond (1,12 miljard euro) verkocht kunnen worden. Onder de geïnteresseerden zouden Unilever en een ander prestigieus schoonheidsmerk zitten. Charlotte zelf, die een groot aantal aandelen bezit van Islestarr Holdings (het bedrijf achter haar beautymerk, nvdr.), zou daarmee maar liefst 500 miljoen pond (ongeveer 559 miljoen euro) te wachten staan.

Niet slecht, voor een vrouw die zichzelf nog het liefst omschrijft als ‘een hippie op hakken’. Tijd voor een portret.

Chique hippie

Je zou kunnen zeggen dat Charlotte werd geboren tussen de beroemdheden. Haar ouders, Lance en Patsy, waren chique hippies: hij een artiest, zij een producer. Ze liepen elkaar tegen het lijf op een feest bij volle maan op het eiland Formentera in de Balearen en besloten zich te settelen op het naburige eiland Ibiza. Charlotte zelf werd op 10 februari 1973 geboren in het Verenigd Koninkrijk, maar verhuisde naar het witte eiland, toen ze amper 9 maanden oud was. Er was geen telefoon en de kwaliteit van de elektriciteit liet er te wensen over, maar glitter en glamour was er wél in overvloed.

Toen ze klein was, hing Charlotte rond aan het zwembad van de Ku Club - destijds beschreven als de wildste club ter wereld- met haar kleine zusje Leah, terwijl haar ouders feestten op optredens van Grace Jones of James Brown. Wanneer ze moe waren, kropen Charlotte en haar zus in de auto van hun ouders om daar een dutje te doen. “We zijn opgegroeid rondom vele creatieve mensen in de film-, mode- en muziekindustrie”, vertelde Tilbury daar eerder over. “Al wist ik de helft van de tijd niet wie ze waren. Ik herinner me wel dat ik met Freddie Mercury optrok.”

In het plaatselijke schooltje leerde een jonge Charlotte over astrofysica van een man met de naam ‘Ra’ en maakte ze huiswerk over onderwerpen als telepathie. Op 13-jarige leeftijd verkaste Charlotte naar een kostschool in het Verenigd Koninkrijk, al bleef ze tijdens de schoolvakanties feesten met de Rolling Stones en bekende supermodellen. “Ik mis die tijd nog steeds, mijn jeugd was wild met volledige vrijheid”.

De blitzcarrière

Van haar mama leerde Charlotte dat lipstick synoniem staat voor een vleugje instant glamour, maar toen ze op internaat mascara ontdekte snapte ze pas écht de kracht van make-up. “Ik werd van de ene dag op de andere plots populair”, herinnert Charlotte zich. “Iedereen van 17 tot 70 op het eiland reageerde plots anders op me. Ik realiseerde me op dat moment dat make-up mijn geheime wapen was”.

Het is dan ook geen wonder dat Charlotte’s eerste baantje er één in de make-upwereld was. En wat voor een! De jonge Charlotte ging aan de slag als assistente van prinses Diana’s visagiste Mary Greenwell, een familievriendin die Charlotte voor het eerst ontmoette op het strand van Ibiz, toen ze 11 jaar oud was.

Na een opleiding aan de Glauca Rossi make-upschool in Londen komt ze achter de schermen bij Greenwell terecht, en helpt ze mee met de visagie voor modeshows in de jaren 90. Een wel heel bijzondere start van haar carrière, want al tijdens haar eerste modeshow vertoeft ze in het gezelschap van de crème de la crème van de topmodellen van die tijd: Claudia Schiffer, Christy Turlington, Naomi Campbell, Cindy Crawford en meer. “Zowel intimiderend als adembenemend”, omschrijft Tilbury dat moment later.

De carrière van de make-upartieste gaat hard. Ze doet de make-up voor shoots van Vogue en Vanity Fair, schminkt de grootste sterren voor reclamecampagnes en rode loperevenementen en moet op een bepaald moment zelfs kiezen tussen de visagie voor Paris Fashion Week of de make-up doen van Naomi Watts, Penelope Cruz en Nicole Kidman op de Oscars. Ze kiest voor het laatste.

Vervolgens wordt Tilbury creatief directeur van beautymerk Helena Rubinstein, creëert ze lippenstiftlijnen voor Armani en Alexander McQueen en de eerste cosmeticalijn van Tom Ford. Maar pas in 2013 komt Charlottes grote droom uit: haar eigen beautymerk. Het merk, dat haar eigen naam draagt, is een instant hit, met wachtrijen van vrouwen die toch maar een product willen bemachtigen op de lanceringsdag. Momenteel is Charlotte Tilbury verkrijgbaar in 76 landen.

Het beautymerk scheert momenteel overal hoge toppen, en dat is niet in het minst te danken aan Charlotte’s onbuigbare geloof in haar eigen kunnen. “Ik ben altijd al gedreven geweest, dus ik wist dat ik succesvol zou zijn”, zegt ze daarover zelf, nooit gehinderd door enige schroom. “Ik ben de enige make-upartiest die ik ken die in hetzelfde jaar de cover van de Amerikaanse, Engelse en Franse Vogue heeft gehaald.”

Stulpje in Londen

Charlotte woont al jaren in Notting Hill, een exclusief deel van Londen, samen met haar man, filmproducent George Waud, en haar twee zonen Flynn (10) en Valentine (5). Het koppel trouwde in 2014, hetzelfde jaar dat haar echtscheiding van acteur Charles Forbes werd uitgesproken, met wie ze 8 jaar gehuwd was.

Naast een riante villa in Notting Hill bezit Tilbury ook een aangrenzende flat, beiden onderhouden door personeel dat de make-upmagnaat liefhebbend haar ‘dreamteam’ noemt. Haar innige band met het eiland Ibiza is Charlotte echter nooit kwijtgeraakt: ze brengt er nog steeds al haar zomers door.

Tikkeltje excentriek

Voor buitenstaanders lijkt Tilbury wellicht een tikkeltje excentriek, al hebben haar beste vriendinnen (waaronder topmodel Kate Moss, die tevens meter is van Tilbury’s zoontjes) en collega’s niets dan lof voor haar harde werk én haar zonnige karakter. Toch heeft de visagiste slash carrièrevrouw best wat vreemde trekjes. Zo draagt ze altijd make-up, ook wanneer ze in bed kruipt. Daarover liet Tilbury eerder al optekenen dat ze het belangrijk vindt om het mysterie levend te houden in haar relaties. Geen enkele man heeft haar zonder make-up gezien. Voor het slapengaan sluit Charlotte zich op in de badkamer, om haar make-up te verwijderen. Meteen daarna brengt ze een nieuwe laag mascara en eyeliner aan en pas dan kruipt ze in bed.

Bovendien is la Tilbury een vrouw van contrasten. Zo beweert ze nooit te sporten (te saai!) maar beklom ze wel Machu Picchu in Peru om daar haar helende kristallen te laten zegenen. Alle eigenaardigheidjes terzijde is Charlotte vooral een carrièrevrouw met een visie. Een deel van de populariteit van haar merk is dat Tilbury weet hoe ze vrouwen moet bereiken. Op haar website geeft ze stap voor stap uitleg over hoe haar klanten een bepaalde look kunnen creëren, en welke producten die ze daarvoor nodig hebben. Bovendien gaat ze er prat op de beste customer service te hebben in beautyland en hebben al haar producten natuurlijk kwalitatieve en makkelijk aan te brengen formules. “Er bestaan geen onaantrekkelijke vrouwen”, besluit Tilbury. “Alleen vrouwen die niet weten hoe ze de kracht van make-up moeten gebruiken.”