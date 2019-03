Beautylabel stelt vrouw met brandwonden aan als nieuwe ambassadrice Liesbeth De Corte

05 maart 2019

13u07

Het cosmeticabedrijf Avon brengt een nieuwe lijn op de markt. En ze kiezen daarbij voor een opvallend nieuw gezicht: Catrin Pugh. Een 25-jarige Britse die tevens een brandwondenslachtoffer is.

Zes jaar geleden heeft Catrin Pugh een busongeval meegemaakt toen ze onderweg was naar de Franse Alpen. Zowat 96% van haar lichaam was daardoor zwaar verbrand, en ze heeft 200 operaties moeten ondergaan om er weer bovenop te komen. “Ik sta te popelen om samen te werken met Avon”, vertelt ze nu. “Het voelt fantastisch en vernieuwend om deel uit te maken van een campagne die alle traditionele schoonheidsidealen in vraag stelt.”

Haar doel: de ogen openen van mensen in het modewereldje, en de maatschappij in het algemeen. “We moeten diversiteit aanmoedigen. Ik hoop zelf anderen te inspireren om hun uiterlijk te omarmen, maakt niet uit hoe je eruit ziet.”

Meer en andere rolmodellen

Pugh geeft toe dat ze na het ongeluk een hele tijd geworsteld heeft met haar zelfbeeld. “Ik had destijds niet het gevoel dat er rolmodellen waren waar ik naar kon opkijken”, zegt ze. “Telkens als ik een magazine doorbladerde, kwam ik wel een artikel tegen met tips om er goed uit te zien. Stuk voor stuk zaken die ondenkbaar waren voor mij. Ik zie er zo anders uit. Het is heel moeilijk om in een wereld te leven met één schoonheidsideaal en bepaalde standaarden van wat ‘knap’ is.” De Britse erkent dat er al stappen in de goede richting gezet zijn en dat diversiteit op vlak van lichaamsvormen, leeftijd en huidskleur meer omarmd wordt. Maar volgens haar is er nog veel werk aan de winkel. Zo worden mensen met echt duidelijke zichtbare verschillen zoals littekens amper vertegenwoordigd.

Avon kan dat probleem beamen met cijfers. Het cosmeticabedrijf heeft een rondvraag uitgevoerd bij 14.000 vrouwen in 15 verschillende landen. Daaruit bleek dat 40% zich niet herkent in de vrouwen die naar voor geschoven worden door media, magazines en de modewereld. 2 op de 3 vrouwen zou ook druk ervaren om te beantwoorden aan beautystereotypen.

Daarom slaan de 2 de handen in elkaar. Pugh staat met een heleboel andere mensen model voor de nieuwste beautylijn van Avon. Én ze is heus niet het enige opvallende gezicht. Ook de 60-jarige influencer Lucia Whitehouse en de zogenoemde ‘The Plastic Boy’ Gary Thompson maken deel uit van de campagne. Thompson was in 2016 de eerste man ooit die reclame maakte voor een groot cosmeticamerk.

Pugh is ook ambassadrice van Changing Faces. Deze organisatie ondersteunt niet alleen mensen met zichtbare verschillen, zoals littekens of huidaandoeningen, maar pleit ook voor meer diversiteit in de modewereld.