Beautygoeroe Charlotte Tilbury deelt tips & tricks via livesessies Margo Verhasselt

14 mei 2020

17u56 0 Style We mogen dan wel in lockdown leven, creatievelingen vinden steeds meer manieren om hun werk in de verf te zetten en ons leven dragelijker te maken. Zo ook make-upgoeroe Charlotte Tibury. Zij lanceert het concept ‘Charlotte’s Beauty Happy Hour’: een liveserie op Instagram waarin ze elke week een gesprek aangaat met een beroemdheid.

Nog nood aan wat tips en tricks voor het opmaken? Dan is het een goed idee om Charlotte Tilbury’s liveserie te volgen. Elke week gaat de visagiste een gesprek aan met een beroemdheid en praten ze samen over make-up, hun tips & tricks en dagelijkse routines. Tilbury wil zo geluk verspreiden en mensen samenbrengen.

Volgende week neemt bijvoorbeeld de Amerikaanse actrice Kate Bosworth deel aan de sessie en de week daarna topmodel Alessandra Ambrosio. Met Bosworth babbelt ze over de liefde, haar carrière en Kates nieuwe platform KIND.EST (daarmee wil ze positiviteit verspreiden over de wereld). Bij Ambrosio gaat het dan weer over haar beauty- en fitnessregime.

De eerste gast die in gesprek ging met de Britse was de iconische actrice Joan Collins.