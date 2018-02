Beautygeheimen van de nieuwe Franse it-girls Eva Van Driessche

01 februari 2018

18u02 1 Style Een nieuwe generatie coole, jonge Françaises op Instagram trekt de aandacht met hun onberispelijke sexy stijl. Jeanne Damas van modemerk Roue. Violette, de nieuwe Global Beauty Director van Estée Lauder. En Lauren Bastide, journalist en feministe in Parijs . Dit zijn hun beautygeheimen.

1. De beste basis: een mooie huid

Deze Franse meisjes dragen niet heel veel make-up. Ze hebben wel iets beters te doen dan zich uitgebreid opmaken. Een wijntje gaan drinken met vriendinnen bijvoorbeeld. Maar ze zorgen wél voor een perfecte huid als basis. En daar zorgt hun eenvoudig maar strikt beautyritueel voor. Elke avond, zelfs na een feestje, maken ze hun huid mild schoon met een melk of crème (Violette raadt May Lindstrom The Honey Mud Gentle Cleansing Silk aan) die ze grondig inmasseren. Daarna verfrissen met een bloemenmist, een serum en een herstellende nachtcrème. 1 keer per week een organisch kleimaskertje om in de diepte te reinigen.

2. Shoppen in de apotheek

Franse meisjes houden van beautyproducten uit de apotheek omdat die "niet vol parfum, parabenen en chemische stoffen zitten", aldus Jeanne Damas. De belangrijkste aankopen zijn: een micellair water om 's morgens en 's avonds te reinigen zelfs als je geen make-up draagt, een goede hydraterende crème, een droogshampoo en een voedende lippenbalsem. Favoriete merken zijn Bioderma, La-Roche-Posay, Nuxe, Renée Furterer en Klorane.

3. Zero make-up mét lipstick

Die typisch Franse sexy look komt niet uit een make-uptasje. Hun schoonheidsgeheim is eerder dat ze naturel zijn en hun 'foutjes' niet wegwerken. Maar ze dragen wel rode lipstick. Altijd. Of het nu is om naar de supermarkt te gaan of naar een feestje. Zoek naar de kleur rood die bij jou past en dep heel veel kleur in je lippen met je vingers voor een intens gekust resultaat.

Coming soon ❤️ @aparisavecamour @rouje #aparisavecamour #lesfillesenrouje Een foto die is geplaatst door null (@jeannedamas) op 08 sep 2017 om 14:16 CEST

4. Makkelijk haar

Makkelijk mooi Frans haar krijg je door het goed te verzorgen en er verder zo min mogelijk aan te doen. Françaises kiezen niet zo vaak voor gekleurd of bewerkt haar. Ze laten de textuur ook natuurlijk en hebben geen dagelijkse föhnbeurt nodig. Daardoor is hun haar vaak in topconditie. Wat zeezout spray, olie op de puntjes en klaar!