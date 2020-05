Exclusief voor abonnees Beautygeheimen uit mama’s jasje: deze looks van vroeger maken een comeback Sophie Vereycken

10 mei 2020

17u04 0 Style Vergeet Google, het beste advies komt van onze mama’s. Zo ook in de badkamer, want deze looks à la mama zijn terug, zij het in een modern(er) jasje.

Je hebt het nergens voor nodig, lieve schat. Maar veel plezier ermee, want léúk is het wel.” Ik was dertien, en keek ongeduldig toe hoe moederlief mijn allereerste oogpotlood (een zilvergrijs exemplaar van Miss Sporty) afrekende. En lang nadat het oogpotlood vervaagd was – daar bleek slechts één pubermoodswing voor nodig – zijn dat de woorden die ik nog elke dag hoor. Zij is de reden dat de liefde voor beauty er zo diep ingebakken zit. Als kleuter keek ik vol bewondering vanaf de badrand toe hoe de vrouw in de badkamerspiegel met enkele strategisch geplaatste penseelstreken transformeerde van mijn mama in een ware prinses. Wat oogschaduw, blush en – toen nog – parelmoeren lipstick, et voilà: la nouvelle maman est arrivée. Als tiener was zij het die me leerde dat ik gerust wat concealer op een puistje mocht smeren, maar dat een dikke zwarte lijn onder mijn oog misschien niet het beste idee was. Dat je mooi bent zoals je bent, zonder dat daar cosmetica aan te pas hoeft te komen. Maar vooral: dat je je daar nooit door hoeft te laten tegenhouden, want dat spelen met make-up ook gewoon leuk is. Hoog tijd om die badrand (of een ander vertrouwd plekje) opnieuw op te zoeken, want met uitzondering van de lipstick – oef! – zijn deze beautytricks van vroeger helemaal terug. Nét op tijd voor Moederdag.

Het nieuwe colourblocken In de eighties was het hip om op de ogen twee verschillende kleuren naast elkaar te zetten. Die techniek is aan een revival bezig op de lippen. PS Hoe donkerder de kleur, hoe kleiner je lippen. Hoe lichter/feller, hoe groter. Wie haar onderlip ietsje voller wil, kiest dus voor donker bovenaan en licht onderaan. Liever je bovenlip wat prominenter? Doe dan het omgekeerde. Blauw, blauw, blauw Pantone verkoos ‘classic blue’ tot kleur van het jaar, dus haal de blauwtinten maar ­tevoorschijn. En anno 2020 mag het gerust knallen. Turkoois, kobaltblauw en ultramarijn flatteren bruine ogen. IJsblauw, blauwviolet en indigo staan mooi bij groen, en blauwe kijkers komen het mooist tot hun recht met navy. Pardon my French Decennialang was het het vaste accessoire aan menige vrouwenhand. De jongste jaren was het verdict voor de French manicure onverbiddelijk: ouderwets, gedateerd. Passé. Tot nu. De klassieke manicure met kenmerkend wit randje bovenaan is terug, mét een twist. De techniek blijft hetzelfde, de kleuren zijn radicaal anders. Denk: metallic tinten of net zacht pastel voor een modern contrast. Straaljagerblush Gespot op de uitgaansfoto’s van moederlief: twee strepen blush die als koraalkleurige straaljagers over de wangen scheren. Nadoen mag weer, maar gebruik liever mauve en oudroze tinten. En als je het helemaal goed wil doen, laat je dezelfde kleur terugkomen op ogen, lippen en nagels voor een heerlijk nostalgisch matchy-matchy effect. Maskers op Grootmoeder zwoer erbij, en dus deed moeder hetzelfde. De kaptafel was nooit compleet zonder luxueuze glazen pot met daarin een verzorgend masker voor het gelaat, inclusief onmiskenbare lavendelgeur. Wij zetten de traditie voort, want vandaag de dag zijn gezichtsmaskers misschien wel nóg populairder, al laten we ons vooral inspireren door de Koreaanse markt met tissuemaskers en patches. Kleven en klaar. Blokbusters Blokzeep zien we in alle maten en vormen. Als een vleugje nostalgie op de wastafel, maar shampoos, conditioners en bodylotions komen eveneens in blokvorm. Dankzij de watervrije formule zijn ze veel handiger, zuiniger, minder gevoelig voor bacteriën en je hebt minder plastic in de badkamer. Haarfijn Je altijd afgevraagd waarom je moeders haar zo anders geurde dan het jouwe? Omdat onze mama’s een kwaliteitsvolle shampoo wisten te appreciëren, en die ver weg van knijpgrage kinderhandjes bewaarden. Een goede shampoo legt geen laagje siliconen rond je haren (dat het weliswaar zacht maakt, maar ook verzwaart) en herstelt het haar van binnenuit. Neem een voorbeeld aan moeders glanzende haardos en combineer het beste van beide werelden: de ervaring en kennis van aloude kappersmerken met de technologieën van vandaag. Het gamma van Redken is al populair sinds 1980, maar kreeg onlangs een vegan make-over. De basisshampoos van Keune bestaan al tientallen jaren, en sinds kort kan je gepersonaliseerde elixirs toevoegen voor een verzorging op maat. Aan het lijntje Size doesn’t matter, maar wél als het om je eyeliner gaat. De opvallende zwarte lijn die eindigt in een punt à la Amy Winehouse en Sophia Loren maakt zijn comeback. Voor een moderne variant teken je alleen de omtrek, zonder de rest van de ‘wing’ in te kleuren. Succes gegarandeerd (of toch op z’n minst een leuke gespreksopener). Iedereen Brigitte Bardot Na jaren ‘low profile’ is het kapselcredo nu ‘hoe hoger, hoe beter’. Ga voor de toupeertechnieken opnieuw in de leer bij mama, of ga zelf aan de slag met droogshampoo en een bus haarlak. Maak de look minder ‘ik-vertrek-zo-naar-de-opera’ en meer nu door te combineren met een statementdiadeem of een opvallend paar oorbellen.