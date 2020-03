Beautyblogger Huda Kattan springt in de bres voor make-upartiesten Margo Verhasselt

26 maart 2020

10u05 0 Style De bekende beautyvlogger Huda Kattan wil haar steentje bijdragen en helpen waar ze kan in de strijd tegen het coronavirus. Omdat heel wat mensen in de beauty-industrie het momenteel moeilijk hebben, doneert ze met haar bedrijf Huda Beauty zo'n 100.000 dollar aan 100 verschillende make-upartiesten.

“Of we nu ziek worden of niet, iedereen gaat de financiële gevolgen van het virus voelen. Sommige mensen gaan die impact niet overleven”, steekt Kattan van wal in een livevideo op Instagram. “Ik vind dat op dit moment erg eng.” Kattan gaat vervolgens verder over hoe ze Huda Beauty oprichtte in 2016 en legt uit hoe zwaar ze het financieel had om als freelance make-upartiest rond te komen.

“Ik kon mezelf niet uitbetalen. De mensen die voor mij werken weten dit niet, maar ik moest hen betalen met het geld dat ik kreeg van influencerdeals omdat ik niet wou dat ze het gevoel hadden dat hun job niet stabiel was. Het is moeilijk om een zaak te hebben, laat staan wanneer er een pandemie uitbreekt.”

En daarom wil ze mensen uit de nood helpen. “Het is geen perfect plan, maar het is een begin", zegt Kattan. Daarna verduidelijkt ze haar plan: “Ik wil 1.000 dollar (914 euro) geven aan 100 geweldige make-upartiesten die het nu moeilijk hebben.” Waarna ze aan haar volgers vraagt om mensen te taggen die tot die groep behoren.